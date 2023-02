Gratuliere, Nintendo Switch: Nun offiziell an dritter Stelle der meistverkauften Konsolen

Nintendo hat diese Woche seinen aktuellen Ergebnisbericht veröffentlicht, und im Dokument versteckt sich ein ganz schön großer Meilenstein!

Nintendo feiert großen Erfolg

Die Nintendo Switch-Verkäufe haben offiziell die des Game Boy und der PlayStation 4 übertroffen – zwei der beliebtesten Videospielkonsolen der Welt. Nintendo hat seit dem Debüt des Systems im März 2017 insgesamt 122,55 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Das sind fast vier Millionen mehr Einheiten als der Game Boy (118,69 Millionen) und über fünf Millionen mehr, als Sony mit der PS4 geschafft hat (117,2 Millionen). Die Nintendo Switch ist nun nach dem Nintendo DS (154,02 Millionen) und der PlayStation 2 (155 Millionen) auf Platz drei der beliebtesten Konsolen überhaupt. Hätte man sich das vor sechs Jahren gedacht?

Die reguläre Switch ist nach wie vor das beliebteste Switch-Modell und macht mit Stand Dezember 2022 72 % des Gesamt-Umsatzes der Konsole aus. Der Switch Lite deckt etwa 17 % der Switch-Verkäufe ab, so dass das OLED-Modell bei scheinbar mickrigen 11 % liegt. Aber von allen Switch-Modellen hat das OLED-Modell in letzter Zeit die größte Nachfrage gewonnen. Der OLED-Umsatz hat sich von 2021 bis 2022 fast verdoppelt – ist halt schade, wenn der schöne OLED-Bildschirm in einem Dock steckt. Es wäre wohl nachzudenken, ob eine rein mobile Switch Lite mit OLED-Screen sinnvoller wäre, da dieser dann auch auf jeden Fall genutzt wird! Damit das Feuer schön angefacht bleibt, gibt es demnächst auch eine neue Nintendo Direct, damit wir wissen, was uns im 1. Halbjahr 2023 erwartet…