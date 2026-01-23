Grandioses Winterfinale für die ganze Familie im Tratterhof Mountain Sky Hotel

Blauer Himmel, warme Wintersonne und perfekt präparierte Pisten: Wenn im Tratterhof Mountain Sky Hotel der Spätwinter beginnt, fühlt sich Familienurlaub besonders leicht an. Hoch über dem Eisack- und Pustertal, auf 1.500 Metern in Meransen, bleiben die dicken Jacken jetzt im Schrank. Hier trifft sonniger Skigenuss auf Weitblick, Freiheit und echte gemeinsame Zeit. Während der Familienwochen vom 21. Februar bis 14. März 2026 übernachtet ein Kind bis 16 Jahre kostenlos.

Groß und Klein ziehen ihre Schwünge auf den Pisten des familienfreundlichen Skigebiets Gitschberg Jochtal. Breite Pisten, entspannte Atmosphäre und viel Platz machen das Skifahren angenehm und unkompliziert. Der kostenlose Tratterhof-Ski-Shuttle bringt Familien in nur drei Minuten vom Hotel zur Talstation und wieder zurück – kein Auto, kein Stress, dafür mehr Zeit auf den Skiern. Für die kleinen Gäste werden von den Skischulen Gruppenskikurse und Privatstunden angeboten, auf Wunsch auch mit Ganztagsbetreuung, sodass Kinder bestens aufgehoben sind und Eltern auch einmal Zeit für sich genießen können. Dank der schneesicheren Höhenlage zeigt sich der Winter auch abseits der Piste vielseitig: Winterwanderungen durch glitzernde Landschaften, Rodelspaß und Spielen an der frischen Bergluft lassen Familien die Natur intensiv erleben. Morgenskifahren, Alpakawanderungen, Lama-Trekking, Pferdekutschenfahrten, Outdoor-Eislaufplätze und viele Highlights mehr warten auf die Gäste des Tratterhofs.

Zurück im Hotel gibt es Abwechslung für jede Altersstufe. Das Tratterhof Skyland, der großzügige Indoor-Spielbereich, ist ein Lieblingsplatz für Kinder und Teenager. Ein echtes Herzstück des Hauses ist das neue Family Spa mit seiner tollen Wasserwelt: Indoor Pool, Fun Pool, die spektakuläre T-Wave-Wasserrutsche und der T-Tornado, Family-Sauna und gemütliche Ruhezonen sorgen für Spaß und Erholung zugleich. Besonders angenehm für Familien ist die klare Trennung vom Adults-Only-Spa – so finden alle genau den Raum, den sie brauchen. Und wenn der Tag langsam ausklingt, lädt das hauseigene Kino zu entspannten Filmabenden ein: Popcorn, gemütliche Sitze und gemeinsame Familienzeit nach einem aktiven Wintertag.

Großzügige Familiensuiten mit separaten Schlafbereichen und Bädern bieten Raum zum Zusammensein und Rückzug zugleich. Hochwertige Materialien, warme Farben und der Blick auf die Dolomiten schaffen ein Gefühl von Geborgenheit. Kulinarisch trifft alpine Bodenständigkeit auf moderne Küche. Während Eltern kreative Gerichte und gute Weine genießen, finden Kinder ihre Lieblingsspeisen.

Das Tratterhof Mountain Sky Hotel verbindet im Spätwinter sonnigen Skigenuss, Erholung für Erwachsene und echte Erlebnisräume für Kinder – hoch oben in den Bergen, wo der Winter gerne etwas länger bleibt.