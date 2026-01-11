Grand Lighthouse 2026: Poolparty in der Therme, Techno im Kraftwerk und noch mehr

Das in Wien ansässige und über die Grenzen hinaus bekannte LIGHTHOUSE Festival will es wieder wissen: Es trifft alpine Gelassenheit auf Trend-Impuls. Das Boutique-Winterfestival im Herzen der Hohen Tauern, kehrt 2026 mit einem ganz besonderen Programm zurück.

Bad Gastein transformiert sich zum dritten Mal in ein kleines, temporäres „Berlin der Alpen“: urbane Energie unter schneebedeckten Gipfeln, elektronische Musik in fußläufig erreichbaren Locations – vom eleganten Grand Hôtel de l’Europe, exklusivem Dinner bis hin zum rauen Kraftwerk-Techno-Tempel. Das Dorf selbst wird zur Bühne.

DAS PROGRAMM:

Ein neues Kapitel eines weltweit einzigartigen alpinen Belle-Époque-Mikrokosmos

Die Gastgeber:innen nennen es einen „City Takeover“, eine Art kuratiertes Pop-up-Programm – und tatsächlich ist es weniger ein klassisches Musikfestival als ein sorgfältig komponiertes Gesamterlebnis, das keine Wünsche offenlässt. Mit einem Ticket erhält man nicht nur Zugang zu Musik, Kunst und Kulinarik, sondern auch zur Therme samt Wellnessprogramm – inklusive Liftkarten für die Erreichbarkeit der Hütten- und Après-Ski-Events am Berg.

© Gasteinertal Tourismus GmbH, Oberschneide

Neue Festivalzentrale mit Cocktail Lounge, Vintage Alpine Dinner, Art Exhibition und Secret Poolparty in Falcos ehemaligem Lieblingshotel „Weissmayr“

Nach drei Jahren erstmals wieder zugänglich: das historische Hotel Weissmayr – früher Selina, heute eighteen86 by keyone – einst das Winterrefugium von Falco und ein Ort nostalgischer Grandezza mit legendären Nächten im Clubkeller und dem unveränderten Lieblingszimmer mit Blick ins Tal. Hier entstehen Cocktailbar, Ticketzentrale, Artspace eine Secret Poolparty sowie ein besonderes kulinarisches Highlight:

Kuratiert vom Future Food Culture Magazine POPCHOP erwartet die Gäste am 22. und 23. Jänner ein glanzvoller Abend, inspiriert von einer mondänen, längst vergangenen Zeit: Der CLUB ROYALE AU MONT GASTEIN feat. MOCHI x XO GRILL. Als besonderes Highlight begleitet Gut Oggau, frisch ausgezeichnet mit dem Gault&Millau Future Award 2026, diesen Abend.

Gleichzeitig feiert das gesetzte Dinner die Weltpremiere des japanischen Kultgetränks LEMON SOUR レモンサワー erstmalig in Europa produziert durch das Wiener Start-up IPPAI. Der Vorverkauf für dieses exklusive Dinner-Event startet am 04.12. um 10 Uhr – die Plätze sind streng limitiert.

© Benedikt Ottmann

Grand Pool Party (Felsentherme)

Ein 70er-Jahre-Thermalbad verwandelt sich für eine Nacht in den pulsierenden Hauptfloor: Retro Bademantel-Schaulaufen, geführte Saunaaufgüsse, ein Indoor-Pool als Dancefloor und ein Soundsystem, das die Glasfront zum Vibrieren bringt. Der Thermenpass ist inkludiert, die Kapazität streng limitiert.

Bellevue Alm Rave

Wo sonst Skifahrer beim Pistenstopp einkehren, tanzen Festivalgäste unter Holzbalken und vor Bergpanorama. Die legendäre Bellevue Alm wird erneut zum größten Schauplatz des Wochenendes: drei Floors auf einem Areal, Germknödel und Schnitzel – und ein Zugang über den ältesten Einser-Sessellift Österreichs, der allein schon als Zeitreise gilt.

Alpine Techno Bunker (Kraftwerk)

Ein leerstehendes Kraftwerk am Wasserfall wird abermals zur technoiden Arche. Ein Ort, der an die kroatischen Anfänge des Festival-Flagships erinnert – liebevoll „Mini-Berghain“ genannt: dunkel, roh, feucht, energiegeladen.

Kaiserschmarrn Party (Bergstadl Hütte)

Ein Winterklassiker, der nicht fehlen darf: süß, warm, duftend. Mit Glühwein, Gondelzugang und dem Charme einer Zwischenstation im Schnee. Der Kaiserschmarrn wird verfeinert mit fermentiertem Zwetschkenröster vom aufstrebenden Koch Rebell SEMFMASTER3000.

Grand del‘Europe Underground Floor

Das berühmteste Gebäude des Ortskerns mit ikonischer Außenfassade – Inspirationsquelle für den Kultfilm „Grand Budapest Hotel“ von Wes Anderson – wird selbstverständlich auch bespielt. Im Keller des Grand Hôtel de l’Europe, einem Belle-Époque-Koloss, verbirgt sich ein intimer Floor, den die Veranstalter mit state-of-the-art House Music beschallen.

Weitere Programmpunkte

Yoga & Sauna Sessions / Eisstockturnier / Pizza Party / Music Brunch / Morning Soft Clubbing / Nachtrodeln

© Joshua Lohrengel

LINE UP

Das LIGHTHOUSE Festival gilt seit Jahren als die beste Adresse des Landes für sorgfältig kuratierte Musikprogramme. Der Schwerpunkt bleibt unverändert: elektronische Underground-Kultur mit internationaler Ausrichtung – von House bis Techno, ergänzt durch Crews, deren Wurzeln in urbanen Club­szenen von Wien über München und Berlin bis weit darüber hinaus reichen.

Namen wie MARRØN, DJ SWEET6TEEN oder SONJA MOONEAR sprechen für sich und bedürfen in der Szene keiner weiteren Vorstellung.

ALICE // ANNI HERZER // APUA // DJ HILL // DJ SPRUDEL // DJ SWEET6TEEN // FELIX RUPPRECHT // FLAUSCHE // IKARIUS // JORKES & PARIS BÖHM // KATIA CURIE // MARRØN // LICHTERLOH // MENAL BATTI // ND BAUMECKER // NIZAR SARAKBI // RANDALIA // REINHARD ZACH // SEBA // SOLALA // SONJA MOONEAR // SUMI // VICTOR // VINCE // MORE TO BE ANNOUNCED

TICKETS & INFOS

Externe Services wie Thermeneintritt und Liftzubringer zu Locations sind im Festivalpass inkludiert. Angeboten werden:

3-Tages-Pass (Do–So) / 2-Tages-Pass (Fr–So)

Abendkasse TBA (Achtung: stark limitierte Kapazität, first come / first served)

Exklusive Dinner Tickets (22. & 23.1.): ab 4. Dezember zu erwerben auf popchop.at

Weitere Informationen unter: www.lighthouse.plus sowie dem LIGHTHOUSE Instagram Account @lhfofficial

STATEMENTS

Lisa Loferer, Geschäftsführung Kur- & Tourismusverband Bad Gastein:

„Mit GRAND LIGHTHOUSE erweitern wir unser Eventportfolio um ein internationales Highlight für eine bestimmte Zielgruppe: trendbewusste Wintersportler, die neben erstklassigen Pisten und Wellness das gewisse Extra suchen. Das Festival zieht Besucher nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Städten wie München und Berlin an – und stärkt Bad Gastein als hochwertige Tourismusmarke in Europa, während es sich bewusst vom klassischen Après-Ski-Tourismus abhebt.“

Hennes Weiss, Kreativdirektor und Co-Founder LIGHTHOUSE:

„Wir verbinden das, was Bad Gastein ausmacht – Wintersport, Belle-Époque-Architektur, den fast filmischen Wes-Anderson-Charakter – mit zeitgenössischer Clubkultur. GRAND LIGHTHOUSE ist kein Massenfestival, sondern ein kuratiertes Winterformat, das Musik, Kunst, Kulinarik und Wellness auf einzigartige Weise vereint. Trotz begrenzter Kapazität ist es offen für alle – nicht nur für die Clubszene, sondern auch für spontane Besucher aus der Region, die sich von unserem hochwertigen Programm angezogen fühlen.“

Alexander Knechtsberger, CEO DocLX Holding GmbH (Co-Founder LIGHTHOUSE, Veranstalter-Agentur):

„Für Wintertourismus und Festivalgäste zählt heute eine klare Markenidentität. Mit dem Claim ‚Electronic Music on Vacation‘ verbinden wir Lifestyle mit Urlaubsgefühl – egal ob Sommer oder Winter. Unser Fokus liegt auf einem Boutique-Erlebnis mit exklusivem Charakter. Bad Gastein bietet dafür die ideale Kulisse: die Kombination aus Top-Line-Up, besonderen Locations und alpinem Flair schafft Emotionen, die weit über ein gewöhnliches Festival hinausgehen.“