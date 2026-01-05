Govee stellt drei neue HomeKit-kompatible Lampen vor

Govee hat auf der CES 2026 drei neue HomeKit-kompatible Beleuchtungsprodukte vorgestellt, die ihr so konfigurieren könnt, wie ihr wollt.

Zur Stehlampe 3

Die Govee Stehlampe 3 ist der Nachfolger der Stehlampe 2 und bietet eine Matter-Integration mit der Option, sich mit HomeKit zu verbinden. Die Stehlampe 3 bietet ein verbessertes LuminBlend+-Beleuchtungssystem, das 281 Billionen Farben reproduzieren kann, und unterstützt einen Temperaturbereich von 1000K bis 10000K. LuminBlend+ ist ein Farbmanagementsystem, das dank der proprietären Gamma-Kalibrierung genaue, lebensechte Farben in jeder Einstellung liefert. Es unterstützt ein ultrabreites Spektrum von Beleuchtungsstimmungen und wird 2026 zusätzliche Govee-Leuchten anbieten.

Über die Deckenleuchte Ultra

Die 21-Zoll-Matter-kompatible Deckenleuchte Ultra von Govee verfügt über eine 616-LED-Matrix, die detaillierte Muster und Szenen wiedergeben kann. Eure Visuals können mit bis zu acht verschiedenen Ebenen von Bewegung, Farbe und Formen erstellt werden, und es gibt mehr als 20 Voreinstellungen zur Auswahl. Der Hersteller sagt, dass es eine ausreichende Beleuchtung für Familienbereiche bietet und gleichzeitig ein natürliches, lebensechtes Aussehen über Objekte und Hauttöne hinweg bietet. Das Licht bietet eine Helligkeit von 5000 Lumen für Räume zwischen 200 und 300 Quadratfuß, und es gibt einen abstimmbaren Weißbereich von 2700K bis 6500K, der sich den ganzen Tag über anpassen kann.

Govee Deckenleuchte Sky

Die 21-Zoll-Sky-Deckenleuchte soll das natürliche Tageslicht mit einer speziell entwickelten LED und einer Gradientenbeleuchtung nachahmen, um Himmelstöne von Tageslichtblau bis hin zu warmen Sonnenuntergangsverläufen nachzubilden. Es bietet beruhigendes blaues Licht, von dem sich laut Hersteller wie ein Blick in einen klaren Himmel anfühlt, mit randmontierten LEDs, so dass es wie ein architektonisches Oberlicht aussieht. Das Licht bietet bis zu 5200 Lumen Helligkeit und ist für die Beleuchtung von Räumen zwischen 200 und 300 Quadratfuß ausgelegt. Wie die anderen Lichter von Govee unterstützt es Matter, so dass es zur Apple Home App hinzugefügt werden kann.

Govee kündigt auch seinen AI Lighting Bot 2.0 an, der generative Modelle verwendet, um Beleuchtung zu erzeugen, die „ausdrucksstarker, intuitiver und emotional ansprechender“ ist. Lichtstreifen und permanente Lichter sind in der Lage, in Echtzeit auf Stimmung oder Kontext zu reagieren und Verhaltensweisen zu lernen. Jegliche Grafikbeleuchtung kann AI Lighting Bot 2.0 verwenden, um animierte Visuals zu erzeugen, wobei die KI-Funktionen in einer Reihe von Govee-Produkten verfügbar sind. Eine neue DaySync-Beleuchtungsfunktion wird auch in die Lichter integriert. DaySync passt die Innenbeleuchtung mit voreingestellten Optionen an die Tageszeit an, die Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur automatisch anpassen, um eine natürlichere Beleuchtung zu Hause zu erzielen. Weitere Informationen finden wir auf der Website von Govee, wobei die Preise und die Verfügbarkeit der neuen Geräte zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Übrigens: Das vierte Produkt auf der Coming soon-Seite, das TV Backlight 3, das haben wir bereits in der Pro– und in der Lite–Ausführung getestet!