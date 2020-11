Gott – Von Ferdinand von Schirach ab 26.11.2020 auf DVD erhältlich

Wie selbstbestimmt ist unser Sterben? Diese Frage wird im TV-Event Gott von Ferdinand von Schirach aufgearbeitet – falls ihr das verpasst habt, könnt ihr euch das TV-Event ab 26.11.2020 auf auf DVD sichern.

Wie selbstbestimmt ist unser Sterben?

Wem gehört unser Leben? Und wer entscheidet über unseren Tod? In dem großen TV-Event „Gott“ von Ferdinand von Schirach wird in einem fiktionalen Ethikrat über diese Fragen diskutiert. Es geht um den Fall eines 78-jährigen, kerngesunden Mannes, der sein Leben durch ein Medikament und mit Hilfe seiner Ärztin beenden will. Rechtlich ist das nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts seit Februar 2020 möglich, die ethische Debatte darüber ist noch nicht beendet.