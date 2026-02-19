Google stellt Pixel 10a vor: Neues Smartphone voller KI

Gewohnte Stärken, gleicher Preis, bessere Qualität: Google erweitert seine A-Serie mit dem Pixel 10a. Gleich hier geht’s zur Website!

Neben erweiterten KI-Funktionen bietet das Smartphone eine lange Akkulaufzeit mit schnellerem Laden sowie erstmals KI-gestützte Kamerafunktionen in diesem Segment. Hinzu kommen ein langlebiges Design mit hohem Anteil recycelter Materialien und eine siebenjährige Update-Garantie. Das Design des Pixel 10a zeichnet sich durch eine vollständig flache Rückseite aus. Der Kamerabalken ist nahtlos in das Gehäuse integriert, sodass das Smartphone mühelos in jede Tasche gleitet und auf jeder Oberfläche perfekt aufliegt. Mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt besteht das Pixel 10a aus mehr recyceltem Material als jedes bisherige Pixel der A-Serie. Erstmals kommen dabei recyceltes Kobalt, Kupfer, Gold und Wolfram zum Einsatz. Der satinierte Rahmen besteht aus 100 Prozent recyceltem Aluminium, die Rückseite aus 81 Prozent recyceltem Kunststoff. Das Pixel 10a präsentiert sich mit einer neu interpretierten Farbpalette. Erhältlich ist es in den Farben Lavender, Berry, Fog und Obsidian. Die 128 GB-Variante kostet 549,- Euro, und die 256 GB-Version schlägt sich mit 649,- Euro zu Buche, ganz so, wie es auch bei den Vorgängermodellen der Fall war. Wir hatten also richtig geschätzt!

Dank IP68-Zertifizierung für Wasser- und Staubschutz sowie besonders widerstandsfähigen Materialien ist das Pixel 10a das bislang robusteste Smartphone der A-Serie. Das Corning Gorilla Glass 7i-Display bietet eine verbesserte Kratz- und Sturzfestigkeit. Das 6,3-Zoll-Actua-Display ist zudem elf Prozent heller als beim Pixel 9a, sodass Fotos und Videos selbst bei direkter Sonneneinstrahlung brillant wirken. Auch bei der Akkuleistung setzt das Pixel 10a neue Maßstäbe: Es lädt schneller als der Vorgänger und bietet über 30 Stunden Akkulaufzeit, mit aktiviertem Extrem-Energiesparmodus sogar bis zu 120 Stunden. Darüber hinaus erhält das Pixel 10a sieben Jahre lang Betriebssystem-, Sicherheits- und Pixel-Feature-Updates. Das Pixel 10a verfügt über eine der besten Kameras seines Preissegments. Es ist mit einer leistungsstarken Dual-Rückkamera ausgestattet, die ein 48-Megapixel-Hauptobjektiv und ein 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv umfasst. Der eingesetzte Makrofokus sorgt für gestochen scharfe Nahaufnahmen, der Nachtsichtmodus für überzeugende Ergebnisse bei wenig Licht.

Mehr KI bei Google

Erstmals stehen der A-Serie zudem einige der beliebtesten Fotofunktionen zur Verfügung:

Automatische Beste Aufnahme sorgt dafür, dass alle Personen auf Gruppenfotos optimal aussehen. Mit nur einem Auslöser analysiert Pixel mehrere Aufnahmen und wählt automatisch den besten Moment.

Kamera-Coach nutzt Gemini-Modelle, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Licht und Bildkomposition zu geben. Das sorgt für bessere Fotos und vermittelt fotografisches Know-how.

Die Funktion „Mich hinzufügen“ unterstützt Gruppenfotos. So findet die ganze Familie oder Freundesgruppe Platz im Bild, inklusive der Person hinter der Kamera. Die neue AirDrop-Kompatibilität von Quick Share ermöglicht zudem das geräteunabhängige Teilen von Fotos.

Im Inneren des Pixel 10a arbeitet der speziell entwickelte Google Tensor G4-Prozessor. Er ermöglicht den vollen Zugriff auf Gemini, den persönlichen KI-Assistenten von Google. Nutzer:innen können etwa mit Gemini Live natürliche, dialogartige Gespräche führen oder mit Nano Banana Fotos kreativ neu interpretieren, kombinieren oder stilistisch verändern. Weitere KI-gestützte Funktionen wie Circle to Search erlauben es, Inhalte auf dem Bildschirm einfach durch Einkreisen, Antippen oder Markieren zu durchsuchen und mehr darüber zu erfahren. Das Pixel 10a wird ab 5. März 2026 im Google Store sowie bei Mediamarkt, A1 und Drei verfügbar sein.