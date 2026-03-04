Google Pixel 10a Test: Alles, was ihr braucht, zu einem guten Preis

Wir berichteten bereits über das neue Einstiegsmodell von Google. Grundsätzlich soll uns nicht viel Neues erwarten, denn auch schon die vorherigen A-Geräte konnten uns stets überzeugen und boten einen interessanten Kompromiss zwischen gutem Preis und guter Leistung. Das Google Pixel 10a ist ein komplett flaches Smartphone, sprich, die Kameras ragen um keinen Deut aus dem Gehäuse hinten hervor. Gleichzeitig werden ein 120 Hz-Display geboten, eine gute Leistung im Alltag und natürlich auch sehr gute Fotos. Um zu erfahren, was das Gerät so begeisternd macht, müssen wir den Testbericht mit einem Unboxing-Video starten!

Das Google Pixel 10a ist das neueste Mitglied der beliebten A-Serie von Google und setzt seinen bewährten Kurs fort: Es bietet das, wofür Pixel-Smartphones bekannt sind, ohne dabei die Geldbörse zu belasten. Die offizielle Google Store-Seite verspricht einen robusten Alltags-Begleiter, der mit einem Akku für mehr als 30 Stunden durchhält, sieben Jahre lang Updates erhält und mit einem Preis startend bei 549,- Euro deutlich günstiger ist als die Flaggschiff-Modelle aus derselben Generation. Google bewirbt das Gerät unter dem Motto „Alles, was du brauchst, zu einem attraktiven Preis“ – doch was bedeutet das konkret im alltäglichen Gebrauch?

Gleich mal zur Einordnung

Ein wichtiger Unterschied zu den anderen Pixel-10-Modellen: Google verbaut im Pixel 10a nicht den Tensor-G5-Prozessor, sondern den deutlich langsameren G4. Den kennt man schon aus dem 9a. In Benchmark-Tests schnitt der G4 nicht sehr stark ab, selbst der G5 kann mit anderen Android-Prozessoren der Top-Klasse nicht mithalten. Doch im Alltag fällt das nur selten auf: Googles schlankes Android 16 reagiert klarerweise auch im Pixel 10a sehr flüssig und wirkt alles andere als langsam.

Wie beim Pixel 10 verzichtet Google auch hier leider (?) auf Wifi 7, doch immerhin gibt es Wifi 6E mit drei WLAN-Frequenzen (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), Bluetooth 6.0 und NFC. Ultrabreitband (UWB), wie es viele digitale Autoschlüssel oder manche Nahbereichs-Schlüsselfinder voraussetzen, fehlt. Die Ladeleistung bleibt bei 30 Watt per Kabel und 10 Watt induktiv. Leider fehlt dem 10a die magnetische Halterung, die man vom iPhone als MagSafe kennt. Beim Pixel 10 ist sie drin. Aber ist das wirklich wichtig?

Hallo, Pixel 10a

In Wahrheit erwartet uns hier ein richtig starkes Smartphone um einen Preis ab 549,- Euro. Hier wird alles Mögliche geboten, und der erste Eindruck fällt sehr positiv aus: Das Smartphone ist bemerkenswert leicht und dünn geraten, die Rückseite mit ihrer matten Oberfläche fühlt sich hochwertig an, und es bleibt auch unter Last recht kühl. Entsperrung per hell beleuchtetem Fingerabdrucksensor unter dem Display, aber auch Gesichtserkennung (allerdings nur bei guter Beleuchtung) sind mit von der Partie. Während Ersterer euch im Schlafzimmer kurz erblinden lassen kann, kann Zweitere bei Dämmerlicht das Gerät nicht von alleine entsperren. Genug der Kritik! Der Setup-Assistent ist wie gewohnt absolut benutzerfreundlich gestaltet und benötigt keine technischen Vorkenntnisse.

Binnen Minuten seid ihr schon mittendrin im Erlebnis, und das bleibt auch so. Die Geschwindigkeit und Durchdachtheit, mit der das Google Pixel 10a sich an euch heranpirscht, sind jedenfalls bemerkenswert. Auch, wenn die tatsächlichen Benchmark-Daten von einem Geekbench 6-Test nicht berauschend wirken (Punktzahlen: Single 1729, Multi 4449, GPU 8783 – im Direktvergleich bestenfalls Mittelklasse), so lässt sich das Smartphone im Alltag zu keinem Zeitpunkt irgendwie lumpen. Ob ihr nun mehrere Apps startet, Fotos in Serie schießt, fordernde Bearbeitungen direkt am Google Pixel 10a tätigt oder euch eine Weile mit TikTok und Konsorten Zeit verbringt: Dieses Handy lässt euch nicht hängen, die 120 Hz-Darstellung macht Spaß! Hier werden viele nützliche Dinge geboten, dazu gleich mehr.

So sieht es in der Praxis aus

Zwei Wochen mit dem Pixel 10a im Alltag zeigen schnell, worauf Google wirklich stolz sein kann: Das Display ist herrlich scharf und lebendig. Mit 6,3 Zoll Diagonale und der sogenannten Actua-Technologie bleibt das Bild auch in direktem Sonnenlicht perfekt ablesbar. Die 2000 Nits Spitzenhelligkeit sind dabei kein Marketing-Gimmick, sondern eine echte Wohltat bei der sommerlichen Nutzung im Freien. Auch cool: Alle Kanten des Displays sind angenehm abgerundet, das flache Design des Gehäuses lässt sich mühelos in der Hand halten und auch ohne Schutzhülle, was die wenigsten zugeben, macht das Gerät optisch eine verdammt gute Figur. Die IP68-Zertifizierung ist dabei eine perfekte Ergänzung, das macht das Smartphone gegenüber Staub und Wasser gut wie unkaputtbar, das ist für diesen Preis nicht selbstverständlich.

Für die meisten wird sich das Pixel 10a wie ein Allrounder anfühlen, der tatsächlich wirklich alles gut kann. Das liegt nicht zuletzt an der brillanten Software-Integration: Android läuft geschmeidig daher, Updates kommen regelmäßig an, und die Integration mit Gemini, Googles KI-Assistent, ist nahtlos. Wir können beispielsweise mit unserer Handy-Kamera etwas fotografieren, Gemini in den Live-Modus schalten und darüber sprechen, was wir gerade sehen. Das klang vor zwei Jahren noch nach Science Fiction, funktioniert aber wirklich so. Die Spracherkennung bei „Glasklare Anrufe“ filtert Hintergrundgeräusche beeindruckend gut heraus, was besonders bei stürmischen Telefonaten in Bahnhofsnähe oder auch beim Laufen ein erheblicher Segen ist. Selbst bei Spielen schlägt sich das Handy hervorragend und stabil!

Die Kameras im Detail

Das Pixel 10a verfügt über eine Zweifach-Rückkamera und eine Frontkamera, was auf den ersten Blick nach Sparmaßnahme klingt. Aber das ist einer der Kniffe, bei denen Google kontinuierlich sein Können beweist: Die Kamera-Software ist so intelligent, dass sie das Beste aus weniger Hardware herausholt. Fotos sind scharf, Farben wirken ausgeglichen, und vor allem in schwierigen Lichtsituationen (etwa beim Fotografieren in Innenräumen bei Kunstlicht oder bei einer Party mit gemischter Ausleuchtung) liefert die Nachtmodus-Fotografie Ergebnisse, die euch beim ersten Betrachten überraschen können. Beim Zoom-Faktor seid ihr auf 8x begrenzt, was aber dank schöner Bild-KI jederzeit zu ansehnlichen Resultaten führt. Damit enden die Tricks rund um die Fotografie aber noch nicht.

Das KI-Bild-Verfahren, das Google „Nano Banana“ nennt, ermöglicht es euch, mehrere Fotos kreativ zu kombinieren und unterschiedliche Stile darauf anzuwenden, ohne eine separate App öffnen zu müssen. Die Videoaufzeichnung könnt ihr in Full HD oder 4K-Auflösung vornehmen, wobei nur in Full HD-Qualität die aktive Video-Stabilisierung (anderswo heißt das Action Mode) einzuschalten ist. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit bei der Kamera-App ist bemerkenswert schnell. Wir drücken den Auslöser, und das Bild ist im nächsten Augenblick bereits verarbeitet und bereit für die nächste Aufnahme. Es gibt keine nervige Verzögerung, bei der die Kamera-App „zu überlegen“ scheint. Das ist für den alltäglichen Gebrauch ein Detail, das den Spaß beim Fotografieren weiters erhöht.

Was sonst so aufgefallen ist

Ein großer Vorteil des Pixel 10a ist die beeindruckende Akkulaufzeit. Google verspricht mehr als 30 Stunden bei gemischter Nutzung. Das ließ sich im Test auch durchaus bestätigen, wenn man nicht ständig im LTE-Netz oder mit höchster Helligkeit unterwegs ist. Für viele ist das ein echter Wendepunkt, und mit dem Extrem-Energiesparmodus könnt ihr das sogar noch weiter ausdehnen, falls es wirklich mal notwendig wäre. Schade finde ich persönlich, dass es keinen starken Magneten zum Aufladen gibt, vor allem, da es für die Ausrichtung schwache Magneten gibt, sie halten das Gerät nur nicht in der Vertikalen. Warum, Google?! Beim Aufladen selbst fällt auf: Das Gerät wird warm, aber nicht unangenehm heiß. Auch bei längerer intensiver Nutzung, etwa beim mobilen Gamen oder beim Video-Drehen, bleibt die Wärmeentwicklung gemäßigt. Das Google Pixel 10a wurde offensichtlich mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Das flache Gehäuse, das so ausgelegt ist, dass das Gerät stabil auf der Tischplatte liegt, ohne zu wackeln, ist praktischer, als man anfänglich denkt. Die abgerundeten Ecken sitzen perfekt in der Hand, und die matte Rückseite ist nicht nur optisch zeitlos, sondern auch praktisch: Fingerabdrücke sind kaum zu sehen. Das Gewicht ist erstaunlich ausgewogen, das Gerät fühlt sich weder billig noch unnötig schwer an. Die Farben (es gibt vier zur Auswahl) sind modern und dezent. Auch interessant: Die physischen Tasten (An-/Aus-Schalter und Lautstärkewippen) haben einen angenehmen Druckpunkt und kein nerviges Wackeln. Hardware kann Google definitiv, das ist keine große Überraschung, und zum Preispunkt von 549,- Euro ist das ein Riesenplus. Ein weiteres Goodie: Quick Share funktioniert nahtlos mit AirDrop auf iPhones, eine angenehme Brücke zwischen den Welten, und es zeigt, dass Google hier nicht unnötig Grenzen hochfahren will. Die Anbindung anderer Google-Geräte wie Pixel Watch oder Pixel Buds funktioniert nahtlos.

Die Technik des Smartphones

Das Google Pixel 10a ist mit dem Tensor G4-Chip und 8 GB RAM bestückt. Das klingt im Vergleich zu manchen Konkurrenten bescheiden, aber das ist wieder ein klassisches Google-Ding: Die KI-Integration ist so tief in den Chip eingegraben, dass auch „weniger“ Speicher und kleinere Prozessoren optimal funktionieren. Das Gerät startet Apps schnell, Multitasking-Szenarien werden flüssig bewältigt. Der interne Speicher wird mit 128 GB oder 256 GB angeboten (abhängig von der Region). Sein Display misst 6,3 Zoll mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln (OLED), was eine Pixeldichte von etwa 429 ppi ergibt, also gestochen scharf. Dank Smooth-Display-Verfahren kann der Bildschirm nahtlos zwischen 30, 60 und 120 Bildern pro Sekunde umschalten, um Strom zu sparen.

Natürlich ist bei absoluten Top-Smartphones das Feature noch ausgereifter, aber das ist ein Kompromiss, mit dem man sehr gut leben kann. Bei den Kameras gibt es eine 48 MP-Weitwinkelkamera (Sichtfeld 82°), eine 13 MP-Ultraweitwinkelkamera (Sichtfeld 120°) und eine 13 MP-Frontkamera mit 96,1° Sichtfeld. Der Akku mit 5.000 mAh Kapazität ist ein solider Wert, wird aber wie gesagt durch intelligente Software-Optimierungen zu diesen beeindruckenden 30+ Stunden Laufzeit „gestreckt“. Das Gerät unterstützt 5G-Konnektivität, ist Dual-SIM-fähig (nanoSIM + eSIM), und wiegt etwa 183 Gramm. Die Abmessungen betragen 153,9 mm (Höhe) × 73 mm (Breite) × 9 mm (Tiefe). Dieses Smartphone ist staub- und wasserbeständig nach dem IP68-Standard, sprich auch gegen Untertauchen geschützt.