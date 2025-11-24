Goldene Ära der Zahnpflege: Oral-B iO10 Gold Special Edition enthüllt

Oral-B läutet die Goldene Ära der Zahnpflege ein – im wahrsten Sinne des Wortes: Mit der iO10 Gold Special Edition setzt Oral-B neue Maßstäbe für die Zahnpflege und das ideale Geschenk für die Festtage! Ich habe die iO10 bereits getestet und teile meine Eindrücke hier mit euch.

Die iO10 Gold Special Edition: Strahlende Farbe, beeindruckende Features

Mit der exklusiven iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold vereint Oral-B außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen. Das Herzstück der Innovation ist die Smart Adapt Technologie: Ein intelligenter Putz-Autopilot, der die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil anpasst und so für eine effektivere und komfortablere Reinigung sorgt.

Weitere smarte Funktionen machen die tägliche Routine noch einfacher:

Verbesserte Konnektivität: Dreimal auffälligere Wechselhinweise über das Smartphone helfen, den Bürstenkopfwechsel im Blick zu behalten.

Intelligente Batterieanzeige: Frühzeitige Warnung vor dem Zähneputzen und visuelle Bestätigung beim Laden sorgen für Sicherheit im Alltag.

Neue Anzeigen & intuitive Symbole: Sie begleiten dich vor, während und nach dem Putzen und lassen so aus einer Routineaufgabe eine bereichernde Gewohnheit entstehen.

Die Oral-B iO10 Gold Special Edition ist auf der offiziellen Homepage aktuell im Black Friday Sale für 299,99 Euro statt 599,99 Euro UVP erhältlich.