God of War Ragnarök: Mittlerweile über 11 Millionen Mal verkauft

God of War Ragnarök machte nach seiner Veröffentlichung für PS4 und PS5 am 9. November 2022 einen rekordverdächtigen Start.

Bahnbrechendes God of War Ragnarök

Sony behauptete, dass in seiner Debütwoche 5,1 Millionen Exemplare des Spiels verkauft wurden, was es zum am schnellsten verkauften First-Party-Titel in der Geschichte von PlayStation machte. Vor der Veröffentlichung des Spiels sagte Sony, dass der God of War-Neustart 2018 mit 23 Millionen Verkäufen einer der größten Titel war, die jemals exklusiv für PlayStation veröffentlicht wurden, und dass es eine ähnliche Leistung von seiner Fortsetzung Ragnarök erwartete. Viele Rezensionen bezeichneten den mehrfach preisgekrönten Titel als eines der besten PlayStation-Spiele aller Zeiten. Sony sagt, dass God of War Ragnarök bislang in 3 Monaten 11 Millionen Exemplare verkauft hatte.

Auch unser eigenes Review ist voll des Lobes: „God of War Ragnarök enttäuscht mich nicht und bringt durch verschiedenste Ereignisse immer neuen Schwung ins Geschehen. Selten fühle ich so tief mit Charakteren mit oder bin nach einem virtuellen Kampf so mit Adrenalin vollgepumpt, dass ich nicht einschlafen kann. Das Spiel ergänzt und verbessert die damalig neue Formel um vieles und erzählt dabei eine fesselnde Geschichte mit detailverliebter Grafik, außerordentlichem Schauspiel und hochwertigem Gameplay in überschaubarem, aber immer noch riesigem Ausmaß. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, welches beide Spiele und sogar das ganze Franchise mit Brillanz verknüpft, viele Weisheiten lehrt und zum Nachdenken anregt.“