God of War ist als TV-Show in der Mache – Amazon gilt als heißer Kandidat

Laut Deadline wetteifert Amazon darum, God of War als Live-Action-TV-Show in seinen Streaming-Dienst zu bringen. Nach The Legend of Vox Machina der nächste Kracher?

God of War auf Amazon – ja bitte!

Das Outlet berichtet, dass Quellen in der Nähe der Angelegenheit ihnen gesagt haben, dass Amazon derzeit über die Show verhandelt. Berichten zufolge werden die Showrunner von Amazons Hit-Sci-Fi-Show The Expanse sowie The Wheel of Time die Serie neben PlayStation Productions leiten. Vertreter von Sony und Amazon Studios lehnten es ab, die Story von Deadline zu kommentieren. Es gibt kein Wort darüber, was die Show selbst beinhalten würde oder ob sie auf der ursprünglichen griechischen Mythologie-Serie oder den aktuellen nordischen Themenspielen basiert. Beides wäre sinnvoll, da PlayStation Productions existiert, um Sonys First-Party-Franchises auf breitere Medien wie den jüngsten Uncharted-Film und einen kommenden Ghost of Tsushima-Film auszuweiten.

Wenn es wahr wäre, wäre es nicht die erste Videospiel-Live-Action-Show auf Amazons Teller. Es entwickelt derzeit eine Fallout-Show, die kürzlich Walton Goggins in einer unbekannten Rolle besetzt. Weitere Videospieladaptionen, die im Fernsehen erscheinen, sind HBOs The Last of Us, das nächstes Jahr Premiere hat, und Paramount+-Abonnenten können sich auf die kommende Halo-Serie freuen. Paramount kündigte kürzlich auch ein Sonic the Hedgehog-Film-Spin-off mit Knuckles an. Es scheint also, als würde Gaming nun endgültig in der Filmbranche ankommen. Gibt es von eurer Seite Wünsche für verfilmte Spiele, so etwa wie das originale Metal Gear Solid oder andere Games?