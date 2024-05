Gleich ansehen: Das Opening von That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles

Bandai Namco hat nun die Steam-Vorbestellungen von That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles (PC) gestartet.

In dem Action-RPG schlüpfen Spielende in die Rolle von Rimuru Tempest und bauen zusammen mit seinen Begleitenden die Republik Jura-Tempest auf. Das Spiel bietet zwei ineinandergreifende Phasen: Hilft man den Bewohner:innen der Stadt, verbessert sich die Beziehung zu ihnen. Dadurch werden neue Gebäudeupgrades und Kampffähigkeiten freigeschaltet. Beim Erkunden der Republik Jura-Tempest wechselt das Spiel in eine 2D-Side-Scrolling-Ansicht. Hier können Spielende neue Gebiete entdecken, in der Story voranschreiten und die Republik Jura-Tempest gegen mächtige Gegner und Bosse verteidigen. That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles erscheint am 8. August 2024 für PC, PlayStation, Xbox und auch auf Nintendo Switch. Kosten wird das Spiel entweder 49,99 oder 69,99 Euro, je nachdem, ob ihr die Standard- oder Deluxe-Variante wählt.

Welche Features erwarten euch?

Actiongeladene Kämpfe mit aufregenden Kombo-Angriffen

Die Spieler:innen können spannende Action-Kämpfe erleben, die abgefahrene Spezialattacken und mächtige Kombos umfassen. Durch das Aufleveln von Freundesbanden erlernt Rimuru Spezialangriffe und kann sogar Verbündete dazu bringen, Rimurus Angriff zu verstärken. Erledigt furchterregende Gegner, die Tempest zerstören wollen, mit Spezialfähigkeiten, die im Retro-8-Bit-Stil animiert sind!

Geschichten aus dem Anime und brandneue Abenteuer

Erlebt die Originalgeschichte von der Begegnung mit Kaijin bis zum Kampf gegen das Königreich Falmuth! Außerdem gibt es zwei brandneue Abenteuer vom Originalautor für die Fans zu erleben! Einer davon heißt Goblins Rache: Kataki ist ein böser Goblin, der seine Freunde bei einem Angriff der Wölfe verloren hat. Die Geschichte seiner Rache beginnt, als er herausfindet, dass seine ehemaligen Feinde und die Hobgoblins in Tempest zusammenleben. Das andere Abenteuer heißt Religiöse Nation: Die Theokratie Angelus ist eine geheimnisvolle religiöse Nation, die an Engel glaubt. Sie wollen die Macht des Sturmdrachens an sich reißen und treten gegen Tempest an.

Das Leben in der Stadt

Während die Spieler:innen in der Geschichte voranschreiten und auf neue Verbündete treffen, wächst ihre Gemeinschaft von einem kleinen Dorf zu einer großen Nation an. Baue eine Vielzahl von Gebäuden, um die Tempest-Resonanz zu nutzen, die die Bewohner/innen stärkt, je mehr Gebäude du in deinem Dorf errichtest! Es gibt sogar moderne Gebäude im japanischen Stil, die sich auf Rimurus Erinnerungen an die Welt vor seiner Wiedergeburt stützen. Außerdem gibt es mehr als 50 originelle Nebenquests! Genieße das tägliche Leben in Tempest mit Lachen und Tränen, während Rimuru und seine Freunde zusammenarbeiten, um die Probleme der Bewohner zu lösen und das Land zu einem besseren Ort zu machen.