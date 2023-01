Gigaset GX4 veröffentlicht: Neues Outdoor-Smartphone macht alles mit

Zum Start in das neue Jahr bringt Gigaset das rundum geschützte Outdoor-Smartphone GX4 auf den Markt. Lest hier mehr!

Mit seinem TPU-Doppelspritzgehäuse und einem Rahmen aus Aluminium, Magnesium und Titan erfüllt es die Standards MIL-STD-810H und IP68. Es verträgt spielend Stürze aus 1,20 Metern Höhe und taucht bis zu einer halben Stunde im 1,50 Meter tiefen Wasser. Das Gerät funktioniert bei Umgebungstemperaturen zwischen -15 und 45°C und lässt sich mit Wasser, Seife, Alkohol oder Desinfektionsmittel reinigen.

Mehr zum Gigaset GX4

Neu im Vergleich zum GX290 ist der Wechsel-Akku, der mit 5.000 mAh Leistung eine Sprechzeit von 45 Stunden (4G), eine Audio-Abspielzeit bis zu 56 Stunden und 16 Stunden Video erlaubt. Das Gigaset GX4 lässt sich mit 15 Watt nach Qi-Standard kabellos schnellladen. Es unterstützt Power Delivery 3.0 und ist mit bis zu 30 Watt in nur einer Stunde auf 90 Prozent geladen. Das V-Notch Display bietet einen Kontrast von 1.500:1 und löst in HD+ (1.560 x 720 Pixel) auf, das sorgt für Akkulaufzeit. Mit einer Helligkeit von 550 nits ist die Anzeige auch im Sonnenlicht gut ablesbar. Das Display wird durch Corning Gorilla Glass 5 (kratzfest und schmutzabweisend) geschützt. Es lässt sich auch mit bis zu zwei Millimeter dicken Handschuhen und mit nassen Händen bedienen.

Für Rechenpower sorgt der MediaTek Helio G99 mit acht Kernen – zwei A76 mit bis zu 2,2 Ghz und vier A55 mit bis zu 2,0 GHz. Der Prozessor hat auch mit mehreren Anwendungen parallel keine Probleme und hält noch ausreichend Reserven bereit. Der Dual-SIM-Slot nimmt zwei Nano-SIM-Karten auf und der 64 GB große interne Speicher lässt sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 1 Terabyte erweitern. Das Gigaset GX4 hat ein Dual-Kamerasystem mit einem 48 MP PDAF Weitwinkel- und einem 8 MP Ultra-Weitwinkel-Objektiv, das auch Makro-Aufnahmen erlaubt. Die Frontkamera löst mit 16 MP auf und ist für Selfies und alle Video-Calls geeignet. Generell lässt das Gerät nichts zu wünschen übrig, und das weiß auch Michael Adamik, Geschäftsführer von Gigaset Österreich.

Was es noch bietet

„Weniger ist häufig mehr. Von unseren Kundinnen und Kunden wissen wir, dass sie sich manche Features unbedingt wünschen – und seien es so kleine Dinge wie eine Benachrichtigungs-LED auf der Vorderseite eines Smartphones. Dem GX4 haben wir zusätzlich einen LED-Spotlight-Ring auf der Rückseite spendiert, der verpasste Anrufe und Nachrichten signalisiert. Häufig liegen die Geräte ja mit dem Display nach unten“, so Adamik. Auch an praktischen Ausstattungsdetails wie dem 3,5 mm-Klinkenanschluss oder einem UKW-Radio hält Gigaset fest. Das Smartphone kommt wie sein großer Bruder mit einer programmierbaren Funktionstaste und einem Fingerabdrucksensor auf der Powertaste – es kann aber auch per Gesichtserkennung entsperrt werden.

Wenn ihr euch nun interessiert, was das Gerät kosten wird, so gibt es diese Info auch hier! Das Gigaset GX4 ist ab sofort im österreichischen Handel sowie im Gigaset Online-Shop (hier geht’s zur Seite) erhältlich. Die UVP liegt bei 349,00 Euro. Im Lieferumfang befinden sich neben der Bedienungsanleitung ein USB-C Lade- und Datenkabel sowie eine Handgelenksschlaufe, die sich in eine Öse am Gerät direkt einfädeln lässt. Die Verbindung zwischem starken Akku, der sich noch dazu wechseln lässt, dem IP68-Wasserschutz und den Kameras scheint eine gute Balance zu treffen, gerade zu diesem leistbaren Preispunkt. Was haltet ihr vom neuen Gigaset-Smartphone?