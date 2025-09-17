Ghost of Yotei: Neuer Trailer veröffentlicht

Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch Productions haben einen neuen Trailer zu Ghost of Yotei mit dem Titel „One Thousand Blades“ veröffentlicht.

Über Ghost of Yotei

Werdet zu einer anderen Art von Geist und erlebt eine kühne neue Geschichte vor der atemberaubenden Kulisse der zerklüfteten Landschaften Nordjapans. Diese eigenständige Erfahrung spielt 300 Jahre nach dem von der Kritik gefeierten Ghost of Tsushima und folgt einem heimgesuchten, einsamen Söldner namens Atsu im 17. Jahrhundert. Durstig nach Rache macht sie sich auf den Weg, die ihre Familie vor vielen Jahren getötet haben.

Ihre Suche durch Ezo wird sie in unerforschte Länder bringen, während sie eine Bande von sechs Gesetzlosen aufsucht. Auf dem Weg dorthin wird sie weit mehr erleben, als sie zu Beginn der Reise hätte erahnen können. Helft ihr dabei, unwahrscheinliche Verbündete zu finden, dauerhafte Bindungen zu schmieden und einen Weg zu Heilung und Erlösung zu finden. Das bildgewaltige Epos mit Mehrspieler-Modus erscheint schon am 2. Oktober 2025 für PS5 – holt ihr es euch?