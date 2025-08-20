Ghost of Yotei Legends angekündigt: Mehrspieler-Spaß für alle

Sucker Punch hat bestätigt, dass der Legends-Modus in Ghost of Yotei zurückkehren wird, und 2026 erscheint.

Über Ghost of Yotei Legends

Der Koop-Multiplayer-Modus war ein Fan-Favorit in Ghost of Tsushima, als er nach dem Start des ursprünglichen Spiels hinzugefügt wurde. Es wurden nur wenige Details über die neue Version des Modus bekannt gegeben, außer dass er für alle Spieler, die das Originalspiel besitzen, kostenlos sein wird. „Ghost of Yōtei Legends wird Story-Missionen für zwei Spieler und Überlebensspiele für vier Spieler bieten“, so Sucker Punch. „Diesmal werdet ihr als eine von vier Charakterklassen spielen und versuchen, im Kampf zu bestehen. Ihr werdet dämonische, riesige Versionen von Mitgliedern der Yōtei Six sowie eine Vielzahl neuer Feinde besiegen, die an ihrer Seite kämpfen.“

Ghost of Yotei wird am 2. Oktober exklusiv für PS5 veröffentlicht. Anfang dieses Jahres kündigte Sucker Punch eine Sammleredition für das Spiel an. Diese verpackte Ausgabe enthält alle Vorbestellungsboni, alle In-Game-Gegenstände aus der Digital Deluxe Edition und eine digitale Kopie des Spiels sowie eine Replik-Display-Edition von Atsu’s Ghost-Maske. Die Maske ist maßstabsgetreu mit Jins Maske aus der Ghost of Tsushima Collector’s Edition gebaut. Hier ist jedenfalls noch ein Trailer zum kommenden Action-Hit für euch – von dem sogar eigene Controller und Konsolen in den Handel kommen werden. Freut ihr euch schon auf das Game?