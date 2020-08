Ghost of Tsushima Legends: Kostenloser 4-Spieler-Koop-Modus angekündigt

Im Herbst könnt ihr euch zusammenschließen und in Gruppen von zwei bis vier SpielerInnen in die Rollen der Legenden schlüpfen. Jede/r SpielerIn kann aus einer von vier verschiedenen Charakterklassen wählen: Samurai, Jäger, Rōnin oder Assassine. Jede Klasse verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die demnächst noch in einer weiteren Ankündigung offenbart werden. Die Missionen nehmen an Schwierigkeit zu und stützen sich auf die Grundlagen des Kampfes aus der Einzelspieler-Kampagne, werden jedoch mit neuen magischen Elementen ergänzt, die eine sorgfältige Koordination mit euren PartnerInnen erfordern. Die neuen wellenbasierten Überlebensmissionen können vier SpielerInnen gemeinsam übernehmen. Als Legenden treten sie gegen Gruppen der härtesten Gegner an, die Tsushima zu bieten hat, einschließlich neuer Oni-Feinde mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Ein Vier-Spieler-Raubzug wird kurz nach Start von Ghost of Tsushima Legends erscheinen. In diesem Modus offenbart sich ein völlig neues Reich, in dem ein brutaler und furchterregender Feind herausgefordert werden kann.

