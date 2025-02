Gewinnspiel: Wir verlosen zum Valentinstag zwei Tony’s Chocolonely Love-Boxen

Anlässlich des Valentinstags verlosen wir in Kooperation mit Tony’s Chocolonely zwei Love-Boxen. Damit könnt ihr euch und euren Liebesten wahrlich ein süßes Lächeln ins Gesicht zaubern und das frei von Kinderarbeit und fairer Bezahlung der Kakao-Hersteller:innen.

Was gibt’s zu gewinnen?

2 x Tony’s Chocolonely Love-Box (mit je 10 unterschiedlichen Schokoladen!)



Faire Schokolade

Es ist die bittere Wahrheit, über die wenige Schokoladenunternehmen gerne offen sprechen: Im Kakaoanbau werden millionenfach Fälle von illegaler Kinderarbeit und moderner Sklaverei aufgedeckt. Besonders betroffen ist das größte Kakaoanbaugebiet der Welt, Westafrika. Big Player der Industrie werben plaktiv mit Siegeln und Initiativen, die bei genauerem Hinsehen wenig Veränderung schaffen. Die Realität ist: Die meisten Schokoladen, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, werden noch immer unter Umständen produziert, die illegale Kinderarbeit ebenso wie moderne Sklaverei fördern. Allein auf den 2,5 Millionen Kakaofarmen in Ghana und der Elfenbeinküste arbeiten 1,56 Millionen Kinder (NORC Bericht 2020). Der Schokoladenhersteller TONY’S CHOCOLONELY zeigt, wie es anders geht, mit einer klaren Mission: Schokolade 100% frei von illegaler Kinderarbeit, und zwar jede Schokolade weltweit. Das ist Tony’s Mission.

Was macht Tony’s Chocolonely anders?

Natürlich ist die Tatsache, dass es illegale Kinderarbeit in den Lieferketten gibt, nicht gut, aber es ist real, und darum ist es gut, diese Fälle zu finden und Veränderungen anzustoßen. Auch wenn Tony’s nie Fälle moderner Sklaverei in der Lieferkette entdeckt hat, finden sie tatsächlich Fälle von illegaler Kinderarbeit. Doch bevor die Alarmglocken schrillen: Nur wenn Fälle von illegaler Kinderarbeit in der Lieferkette gefunden werden, kann ein Wandel stattfinden. Deswegen bleibt Tony’s in seiner Lieferkette ständig wachsam: Das sogenannte CLMRS steht für “Child Labour Monitoring and Remediation System”. Das CLRMS zielt darauf ab, ein Kind innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach Aufdeckung des Falles aus der Kinderarbeit herauszuholen. Die Kooperativen führen das System mit Unterstützung der ICI (International Cocoa Initiative) und Tony’s bei all ihren Mitgliedern ein, und wollen damit nicht nur die Bauern und Bäuerinnen erreichen, mit denen Tony’s Chocolonely zusammenarbeitet, sondern die gesamte Gemeinschaft. Teil des CLMRS ist auch, nach der Aufdeckung von Fällen von illegaler Kinderarbeit Lösungen zu finden. Konkret bedeutet das: Das Unternehmen betrachtet die Ursachen, warum Kinder beispielsweise auf Anbaufeldern und nicht in die Schule geschickt werden – eine Kernursache hier ist die Armut, unter anderem ausgelöst durch weltweites und systembedingtes, wirtschaftliches Ungleichgewicht. Direkthilfe leistet Tony’s dann unter anderem bei der Organisation von Geburtsurkunden, die zur Registrierung in Schulen nötig sind oder auch die Bereitstellung von Fahrrädern für den Weg zur Schule bis hin zum Bau von nahegelegenen Schulen.

Volle Transparenz: Tony’s Chocolonely lässt die Hüllen fallen!

Mit der neuen Limited Edition “Wir ziehen blank” setzt das Impact Business aus den Niederlanden ein starkes Zeichen für Transparenz in der Schokoladenindustrie. Die ikonischen ungleich geteilten Tafeln erscheinen erstmals in “halbnackten” Verpackungen – ein visuelles Statement für Fairness und ehrliche Lieferketten und ein Zeichen an alle Konsument:innen, dass Schokolade fair UND lecker sein kann.

“Wir haben nichts zu verbergen – und das zeigen wir auch! Unsere Limited Edition unterstreicht spielerisch, dass echte Transparenz in der Schokoladenbranche dringend notwendig ist“, so Line Dillon von Tony’s Chocolonely.