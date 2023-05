Gewinnspiel: Wir verlosen unsere SwitchBot Bot Testmuster

Diese Lösung klingt fast schon ein wenig nach Over-Engineering, ist dabei aber so simpel, wie sie clever ist. Wer sich nicht ausführlichst mit dem Thema Smart Home beschäftigen möchte, braucht eine einfache Lösung für ein zugegebenermaßen einfaches Problem. Hier kommt der SwitchBot Bot zum Einsatz, und das Produkt ist wirklich zugänglich gehalten. Selbst ohne jegliche Vorkenntnisse wird man hier vor keine Hindernisse gestellt, und die bildhaften Anleitungen machen es einfach, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Binnen Minuten hat man dann schon eine smarte Lösung für den gewünschten Schalter installiert, und schon kommen Ideen, wo man noch so eine Gerätschaft anbringen könnte.

Das führt mich zu den zwei Kritikpunkten, die ich diesem Produkt ankreiden kann. Einerseits ist da natürlich der Preis anzuführen, denn mit 29,99 Euro pro Schalter (Mengenrabatt bei Mehrfachkauf ausgenommen) wird das schnell happig. Andererseits – und das ist eher Kritik am Umstand denn am Produkt – müsst ihr euch trotzdem in Szenen, Zeitschaltung und Kriterien reindenken, um das Bestmögliche aus dem SwitchBot Bot rauszuholen. Schreckt euch aber das nicht ab und ihr seid auf der Suche nach einer einfachen Ergänzung für euer Heim, ohne gleich den großen Umstieg auf ein umfassendes Smart Home zu wagen, liegt ihr mit diesen automatischen Tastendrückern goldrichtig!

Wenn ihr mehr Details wollt, hier geht’s zum ausführlichen Test.