Gewinnspiel: Wir verlosen unser ZTE Axon 30 Ultra Testmuster

Abgesehen von der kantigen Bauweise und dem heißen Schnelllademodus kann man bei diesem Handy nichts bekritteln. Das Display ist erste Sahne – scharf und mit bis zu 144 Hz! -, die Lautsprecher sind ordentlich, die Performance passt bei jeder Tätigkeit. Auch die Ausdauer braucht sich nicht verstecken, ihr kommt verlässlich durch den Tag. Das Preis/Leistungs-Verhältnis beim ZTE Axon 30 Ultra ist mit 749 Euro (8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicher) beziehungsweise 849 Euro (12 GB/256 GB) schwer in Ordnung. Wenn ihr viele Fotos schießt und gute Linsen braucht, solltet ihr euch dieses Smartphone ansehen! ( hier geht’s zum vollständigen Test )

So vollgepackt das ZTE Axon 30 Ultra auch mit seiner Technik ist, so wenig überladen präsentiert es sich seinen Nutzer:innen im Alltag. ZTE erreicht genau das, was es erreichen wollte – dieses Smartphone ist ein Gerät auf Flaggschiff-Niveau, und das neuartige Trinity-Kamerasystem mit drei gleich starken 64 MP-Sensoren ist für Foto-Liebhaber:innen ein voller Erfolg. Einzig mit dem Multi-Kamera-Modus wurde ich im Test nicht ganz warm: Es ist zwar nett, mit einem Tastendruck gleich drei Bilder zu machen, aber manchmal ist es wegen der Helligkeit oder dem Fokus besser, einzelne Fotos zu schießen.

In Kooperation mit ZTE verlosen wir unser ZTE Axon 30 Ultra-Testmuster. Mitmachen, lohnt sich!

