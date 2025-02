Gewinnspiel: Wir verlosen unser Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball-Testmuster!

Sehr großzügig: In Kooperation mit Kensington verlosen wir unser Pro Fit Ergo TB550 Trackball-Testmuster, das natürlich gereinigt und desinfiziert wurde. Mitmachen lohnt sich!

Was erwartet mich da?

Aus unserem Test: Der Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball besticht durch sein durchdachtes ergonomisches Design, das Handgelenk und Unterarm gleichermaßen entlastet. Die Vielseitigkeit in der Bedienung, die lange Akkulaufzeit und die flexible Konnektivität machen ihn zu einem ausgezeichneten Werkzeug für den täglichen Einsatz. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung, den anpassbaren Funktionen und der benutzerfreundlichen Software bietet der Trackball ein rundum gelungenes Paket für alle, die Wert auf Ergonomie und Effizienz am Arbeitsplatz legen. Zudem kann das 4D-Scrollrad aus Aluminium überzeugen, und die einfache Inbetriebnahme macht dieses Gerät für alle geeignet.

Profis freuen sich über die Option, die KensingtonWorks-Software installieren zu können. Vor allem, wenn ihr täglich am Computer-Arbeitsplatz mehrere Stunden verbringt, macht dies eine Anschaffung zu einer klaren Empfehlung für Bürobedienstete und alle, die viel Zeit am Computer verbringen. Schnell hat man sich an den Kensington Pro Fit Ergo TB550 Trackball gewöhnt, und neben der reduzierten Geräuschkulisse (schließlich bewegt ihr kein Gerät mehr über den Tisch oder euer Mauspad) gewinnt ihr so an Flexibilität. Denn oberflächenunabhängig verrichtet dieser Trackball seine Dienste, ob im Bett, am Schreibtisch oder auf einer Glasfläche. Einen näheren Blick bietet unser Video: