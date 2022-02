Gewinnspiel: Wir verlosen unser Huawei Freebuds Lipstick-Testmuster

Aber es ist nicht nur alles eine Augenweide, technisch spielen die Earbuds genauso oben mit. Sowohl klanglich als auch verbindungsmäßig gibt es nichts zu beanstanden, einzig und allein die Akkulaufzeit ist mit vier bzw. zweieinhalb Stunden (mit ANC) etwas gering geraten. Das heftige Case bekommt Punkte für die Haptik, die es für das für den Alltag etwas zu hohe Gewicht wieder verliert. Alles in allem sind die Huawei FreeBuds Lipstick ein ganz spezielles Geschenk für eure ganz spezielle Person in der Preisklasse um die 200 Euro. Ob vom Style oder vom Klang her: Man hat jedenfalls Freude an diesen Ohrhörern!

Wenn ihr ein Geschenk für den kommenden Valentinstag sucht, wären die Huawei FreeBuds Lipstick eine Empfehlung. Ja, die Aufmachung und der Stil sind schon sehr markant, aber bei diesem Produkt kann man getrost davon ausgehen, dass es mehr Style hat als herkömmliche Earbuds. Vom Auspackerlebnis mit dem Duft weg über das Edelstahl-Case bis hin zum kompletten Produktdesign wie ein Lippenstift – hier hat sich Huawei einiges einfallen lassen. Das knallige Rot passt nicht nur im Case, sondern auch in den Ohren und ist ein echter Hingucker.

Wir bedanken uns bei Huawei für die Bereitstellung des Testmusters, das wir nun auch per Gewinnspiel verlosen dürfen.

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir in Kooperation mit Huawei unser Huawei Freebuds Lipstick Testmuster (natürlich gereinigt und desinfiziert). Mitmachen lohnt sich!

