Gewinnspiel: Wir verlosen unser Dreame W10 Pro Testmuster

Beseitigt jeglichen Schmutz: Mit zwei integrierten rotierenden Tüchern und einer maximalen Saugkraft von 4.000 Pa sowie einem integrierten 450-ml-Staubbehälter beseitigt der W10 Pro gleichzeitig trockenen und nassen Schmutz. Mit einem Druck von bis zu 10 N auf die Tücher, die sich 180 Mal pro Minute drehen, stellen Sie sicher, dass jeder Fleck perfekt gereinigt wird. Dank seines D-förmigen Designs fegt der W10 Pro noch besser an Wänden und Ecken entlang. Die Seitenbürste befördert die Partikel durch Rotation vom Rand zum Saugeinlass. Die große 19,2 cm lange Bürste kann größere Flächen reinigen. Mit starker Saugkraft entfernt es Schmutz und Staub effektiver

Selbstreinigende Moppstation: Wenn die Tücher verschmutzt sind, kehrt der W10 Pro automatisch in die Ladestation zurück. Die Pads werden mit Wasser besprüht und drehen sich schnell und selbst reinigend. Zwei Wasserbehälter im Inneren der Ladestation, ein 4,5-Liter-Behälter für sauberes Wasser und ein 4-Liter-Behälter für schmutziges Wasser, ersparen Ihnen das ständige Nachfüllen oder Entleeren der Tanks Ihres W10 Pro. Das automatische hygienische Heißlufttrocknungssystem (2h Sterilisation) der Basis verhindert die Bildung von Schimmel und Bakterien auf frisch sterilisierten Tüchern

Große Kapazität für breite Abdeckung: Mit einem leistungsstarken 6.400-mAh-Akku reinigt der W10 Pro bis zu 300 m² mit einer einzigen Ladung. Lidar-Navigation mit schneller Abtastung, dynamischer und genauer Kartierung, sinnvoller und effizienter Routenplanung. Dank einer neuartigen 3D-Kamera (ToF) ist er in der Lage, Entfernungen noch präziser zu bestimmen, kann bis zu 1,8 cm hohe Hindernisse überwinden und wechselt dank des Ultraschalls den Reinigungsmodus, sobald er einen Teppich erkennt

Drei anpassbare Nutzungsmodi und Alexa-Sprachaktivierung: Saugen und Waschen in einem, für eine ideale Reinigung. Kehren Sie Teppiche, putzen Sie das Badezimmer oder saugen und reinigen Sie Hartböden. Sobald W10 Pro einen Grundriss Ihres Hauses gezeichnet hat, können Sie die Räume ganz einfach aufteilen und über die App individuelle Reinigungspläne erstellen, anstatt jedes Mal das ganze Haus zu reinigen, mit der Option, die Reinigung per Alexa-Sprachbefehl zu aktivieren. Sprachbenachrichtigung, wenn der Reinwassertank leer oder der Schmutzwassertank voll ist

Beseitigt jeglichen Schmutz: Mit zwei integrierten rotierenden Tüchern und einer maximalen Saugkraft von 4.000 Pa sowie einem integrierten 450-ml-Staubbehälter beseitigt der W10 Pro gleichzeitig trockenen und nassen Schmutz. Mit einem Druck von bis zu 10 N auf die Tücher, die sich 180 Mal pro Minute drehen, stellen Sie sicher, dass jeder Fleck perfekt gereinigt wird. Dank seines D-förmigen Designs fegt der W10 Pro noch besser an Wänden und Ecken entlang. Die Seitenbürste befördert die Partikel durch Rotation vom Rand zum Saugeinlass. Die große 19,2 cm lange Bürste kann größere Flächen reinigen. Mit starker Saugkraft entfernt es Schmutz und Staub effektiver

Selbstreinigende Moppstation: Wenn die Tücher verschmutzt sind, kehrt der W10 Pro automatisch in die Ladestation zurück. Die Pads werden mit Wasser besprüht und drehen sich schnell und selbstreinigend. Zwei Wasserbehälter im Inneren der Ladestation, ein 4,5-Liter-Behälter für sauberes Wasser und ein 4-Liter-Behälter für schmutziges Wasser, ersparen Ihnen das ständige Nachfüllen oder Entleeren der Tanks Ihres W10 Pro. Das automatische hygienische Heißlufttrocknungssystem (2h Sterilisation) der Basis verhindert die Bildung von Schimmel und Bakterien auf frisch sterilisierten Tüchern

Passend zu unserem kürzlichen Test verlosen wir in Kooperation mit Dreame unser Dreame W10 Pro Testmuster (natürlich gereinigt und desinfiziert!). Mitmachen lohnt sich!

Mehr über den Saugwischer erfahrt ihr in unserem Test.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 25.8.2022 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!