Gewinnspiel: Wir verlosen unser Arlo Pro 5 Testmuster

Mehr über die Security Cam erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test .

Smarte Sirene – Lösen Sie die Sirene über die Arlo App aus oder stellen Sie die Sirene so ein, dass Sie automatisch Alarm schlägt, wenn eine Bewegung erkannt wird.

Ohne Mitgliedschaft – Arlo-Kameras bieten Live-Stream, Bewegungsalarm und Zwei-Wege-Kommunikation direkt auf Ihr Smartphone. In Verbindung mit einer Basisstation ist auch eine lokale Speicherung möglich.

Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich) – Sichern Sie Ihre Videos sicher in der Cloud und erhalten Sie mehr Objekterkennungsoptionen als bei jeder anderen Marke: identifizieren und priorisieren Sie Personen, Autos, Haustiere und Pakete – und richten Sie individuelle Aktivitätszonen ein. Die Mitgliedschaft umfasst auch eine Versicherung für Diebstahlersatz.

Verbesserte 2K-Nachtsicht in Farbe – Erfassen Sie mit unserer verbesserten 2K-Nachtsicht in Farbe über 60 Milliarden Farben. Das ist das 100fache an Farben, die das menschliche Auge erkennen kann

Erfasst mit der verbesserten 2K-Nachtsicht in Farbe mehr als 60 Milliarden Farben. Das ist das 100fache an Farben, die das menschliche Auge erkennen kann. Schützt euer Zuhause Tag und Nacht und passt die Sicherheitsanforderungen über die NEUE Arlo Secure-App an. Mit bis zu 30% längerer Akkulaufzeit und durch die Dualband-WLAN-Konnektivität könnt ihr sofort eine direkte Verbindung zu jedem WLAN-Router herstellen, um rund um die Uhr geschützt zu sein.

Wir bedanken uns bei Arlo für die Bereitstellung des Testmuster, das wir nun auch per Gewinnspiel verlosen dürfen.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 21.6.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

