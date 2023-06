Arlo Pro 5 2K Spotlight Camera Test: Zuverlässige Überwachungsoption – mit Abo

Auf der offiziellen Website des Produkts werden die Vorzüge des Geräts rasch hervorgehoben. Dazu zählt etwa die 2K-Nachtsicht in Farbe, die mehr als 60 Milliarden Farben und somit das 100-fache an Farben, die das menschliche Auge erkennen kann, darstellen. Zu den Neuerungen gehören auch die aktualisierte Arlo Secure-App, die euch beim Gebrauch unterstützt, bis zu 30 % längere Akkulaufzeit und eine Dualband-WLAN-Konnektivität. Richtig: Die Arlo Pro 5 2K kann nun WLAN-Verbindungen mit 2,4 GHz- und 5 GHz-Netzwerken herstellen! Wie sich die Kamera im Alltag so schlägt, klären wir nun im Testbericht. Dazu packen wir das Teil erst mal aus:

Alles im Blick mit der Arlo Pro 5 2K Spotlight Camera? In unserem Testbericht klären wir auf, was die Kamera so alles kann!

Der erste Eindruck der Arlo Pro 5 2K

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, geht es relativ schnell beim Auspacken. Neben der Kamera selbst gibt es eine Wandhalterung inklusive Schraubensatz und Dübeln sowie einen wiederaufladbaren Akku, der sich auch wechseln lässt. Zum Laden gibt es ein magnetisches Ladekabel, und eine Schnellstartanleitung sowie Arlo Fenster-Aufkleber runden den Lieferumfang gelungen ab. Dann widmen wir uns auch schon der Montage: Der Akku wird einfach in die Kamera gesteckt. Um die Kamera zu öffnen, gilt es einfach nur den weißen großen Knopf zu drücken, und schon springt das Gehäuse auf. Rasch ist der Akku drin, das wird mit einem Klicken quittiert, danach schiebt ihr einfach die Kamera wieder zurück in ihre Behausung – ganz werkzeugfrei und einfach!

Dank Magnetenkraft gibt es beim erstmaligen Aufladen auch keine Überraschungen. Die Kamera selbst ist trotz ihrer geringen Abmessungen recht gewichtig und gibt euch schnell das Gefühl, dass ihr hier etwas Wertiges und vor allem Widerstandsfähiges in den Händen hält – sehr gut für ein Sicherheitsprodukt! Ihr braucht nur dann einen Schraubenzieher, wenn ihr die Wandhalterung irgendwo anbringen möchtet, ansonsten könnt ihr die Arlo Pro 5 2K ganz simpel und werkzeugfrei handhaben. Ebenso einfach gestaltet sich die Inbetriebnahme der Spotlight Camera, denn ihr werdet früh im Prozess gebeten, die zugehörige Arlo Secure-App für iOS oder Android herunterzuladen. Dann geht es auch schon los, und in ein paar Minuten seid ihr fertig mit der Erstkonfiguration!

Die Installation der Kamera

Dabei ist der Installationsprozess sehr einfach gehalten, selbst für all jene, die noch nie eine Kamera mit dem eigenen Netzwerk oder Smartphone verbunden haben. Die Konfiguration wird nämlich äußerst bildhaft geführt, und die Anweisungen sind klar und verständlich. So wird auf eurem Smartphone ein QR-Code angezeigt, den ihr in weiterer Folge der Arlo Pro 5 2K Spotlight Camera vor die Linse haltet. Nach einem kurzen Bestätigungston geht es in der App weiter, und nach einer vollautomatischen Aktualisierung der App (Dauer etwa eine Minute) seid ihr schon auf der Zielgeraden. Ihr werdet gebeten, eine WLAN-Kennung samt Passwort für die Kamera bereitzustellen.

Danach wird sogleich eine Aktualisierung der Firmware angestoßen, die ebenfalls binnen einer oder zwei Minuten durchgeführt wird. Der Vollständigkeit halber: Die Software zum Testzeitpunkt Ende Mai 2023 war die Version 4.5 (6272) für die Arlo Secure-App, und die Firmware-Version für die Arlo Pro 5 2K Spotlight Camera war die 1.040.26.2_56_6649b4f-Version. Nach etwa insgesamt fünf Minuten, in denen ihr jederzeit an der Hand gehalten werdet, ist die Überwachungskamera dann einsatzbereit und kann von euch nach Belieben verwendet werden. Übrigens: Das Probemonat des Arlo Secure-Abonnements startet sofort mit der ersten Einrichtung des Geräts, ihr habt keine Möglichkeit, den Start zu verschieben, aufzusparen oder Ähnliches – das muss euch nur bewusst sein.

Mehr zum Arlo Secure-Abo

Ich höre euch schon rufen: Noch ein Abo, hurra! Nun, Arlo verspricht intelligente Sicherheit rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, und zwar ab 4,99 Euro pro Monat. Dieses Abo ist für eine Einzelkamera gedacht, bietet bis zu 2K Video-Aufzeichnung und einen 30-Tage-Videoverlauf. Eine weitere Option ist ein Abo um 12,99 Euro/Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Kameras, die sich an einem einzigen Wohnort befinden und auf dem selben Arlo-Konto registriert sind. Last but not least gibt es die Arlo Secure Plus-Variante um 17,99 Euro/Monat. Sie gilt für eine unbegrenzte Anzahl an Kameras, bis zu 4K Video-Aufzeichnung, einen Videoverlauf von bis zu 60 Tagen und 12 Monate zusätzliche Hardware-Garantie.

Mit einem Arlo Secure-Abonnement erhaltet ihr laut Herstellerangaben Zugang zu marktführenden Erkennungsfunktionen und sicherem Cloud-Speicher. So könnt ihr selbst definieren, über welche Dinge ihr benachrichtigt werden möchtet, denn das Gerät kann zwischen Personen, Tieren, Fahrzeugen und Paketen unterscheiden. Zudem wird für jede empfangene Warnmeldung eine Videoaufzeichnung in der Cloud gespeichert – sie ist von überall abrufbar. Selbst ein Diebstahlschutz ist da integriert: Sollte euer Arlo Pro 5-Gerät gestohlen werden, wird das Produkt einfach ersetzt. Die offizielle Website der Abos ist gleich hier zu finden, doch unabhängig davon, ob ihr so ein Abo nutzt oder nicht, wenden wir uns mal den Möglichkeiten des Geräts zu!

So viele Optionen

Gesetzt dem Fall, dass ihr ein Secure-Abo nutzt, stehen euch eine unglaubliche Anzahl an Möglichkeiten zur Verfügung. Wie vorhin angesprochen könnt ihr entscheiden, worüber ihr benachrichtigt werden wollt, dazu gehören Bewegungen, Personen, Fahrzeuge, Tiere, Pakete, Zugangsversuche und noch mehr. Denn es ist auch möglich, die Arlo Pro 5 2K Spotlight Camera auch auszulösen, wenn eine Temperaturänderung oder eine Lichtänderung erfasst wird, genauso, wenn ein Rauch- oder Kohlenstoffalarm in Hörweite losgeht. Die Kamera funktioniert natürlich auch als Zwei-Wege-Audio-System, sprich, ihr könnt dann hin und her sprechen, ähnlich wie bei einer Türklingel-Anlage. Auch eine Sirene und ein integrierter Scheinwerfer sind zur Abschreckung mit von der Partie!

Das ist aber noch nicht alles, denn auch die Kamera selbst kann sehr vieles. So dürft ihr in den Einstellungen Qualität gegen Akkulaufzeit abwägen, das Sichtfeld zwischen 110° und 160° einstellen, das Bild um 180° drehen (falls ihr die Arlo Pro 5 2K Spotlight Camera kopfüber montiert), Auto Zoom und Tracking sowie eine Flacker-Anpassung aktivieren, die Nachtsicht feintunen oder auch die Geräuscherkennung und die integrierte Sirene anpassen. Sollte sich mehr im Sichtbereich befinden, könnt ihr Aktivitätszonen definieren, für die ihr Bewegungsmeldungen empfangen wollt. Auch cool: Innerhalb der Arlo Secure-App wechselt ihr mit einem Tipp zwischen „anwesend“ und „abwesend“. Seid ihr daheim, gibt es keine Benachrichtigungen, seid ihr abwesend, werden sie gesendet.