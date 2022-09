Gewinnspiel: Wir verlosen The Woman King Kinogutscheine & Goodies

Zum bevorstehenden Kinostart am 7.10.2022 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment The Woman King Kinogutscheine & Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was erwartet euch?

Die Agojie, eine rein weibliche Einheit von Kriegerinnen, verteidigten das afrikanische Königreich von Dahomey im 19. Jahrhundert mit ihren bemerkenswerten Kampfkünsten und einer Heftigkeit, die die Welt so bisher nicht erlebt hatte. Von wahren Ereignissen inspiriert, erzählt THE WOMAN KING von der emotionalen und epischen Reise der Generalin Nanisca (Viola Davis), die eine nachfolgende Generation von Kriegerinnen rekrutiert und auf den Kampf gegen einen Feind vorbereitet, der ihre Lebensweise zu zerstören droht. Denn für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen!

Ausnahme-Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Viola Davis („Ma Rainey’s Black Bottom”, „Fences“, „How to Get Away with Murder“) verkörpert in THE WOMAN KING die Titelfigur mit intensiver Dynamik und Stärke. Zum weiteren Cast gehören Thuso Mbedu („The Underground Railroad“), Lashana Lynch („James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“), Sheila Atim („The Underground Railroad“), Hero Fiennes Tiffin („After“-Filmreihe), John Boyega („Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers“), Jordan Bolger („Peaky Blinders: Gangs of Birmingham“) sowie Jayme Lawson („The Batman“). Die Regie übernahm Gina Prince-Bythewood („Die Bienenhüterin“) nach einer Story von Maria Bello und Dana Stevens. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Dana Stevens („Fatherhood“). Für die Produktion zeichneten Cathy Schulman, Viola Davis, Julius Tennon und Maria Bello verantwortlich. Ausführender Produzent ist Peter McAleese.