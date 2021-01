Gewinnspiel: Wir verlosen The Seven Deadly Sins Staffel 3 auf Blu-ray

Anlässlich unseres kürzlichen Tests verlosen wir nun unsere The Seven Deadly Sins Staffel 3 Blu-ray-Testmuster. Ihr könnt Vol. 1 – Vol. 4 bei uns gewinnen.

Was könnt ihr gewinnen?

1 x The Seven Deadly Sins Staffel 3 Testmuster Vol. 1 – 4 (Blu-ray)

Worum geht’s?

Das Königreich Liones wurde von den Seven Deadly Sins gerettet! Jedes Mitglied der siegreichen Gruppe hat jetzt so seine eigenen Vorstellungen, wie es weitergehen soll. Ban hält es nicht einmal für nötig, zur Verleihung des Ordens zu Ehren der Retter zu erscheinen, sondern marschiert schnurstracks in den Wald des Königs der Feen, woraufhin sich King an seine Fersen heftet. Währenddessen legt sich Diane mit Gowther an, weil er für seine Erforschung von Emotionen versucht, Menschen zu manipulieren. Als dann auch noch die Hauptstadt von einem schweren Erdbeben erfasst wird, hat Meliodas gleich ein mieses Gefühl. Nicht zu Unrecht, denn es regt sich eine neue Gefahr, mit der es nicht mal der unbesiegbare Captain der Seven Deadly Sins alleine aufnehmen kann: Die Zehn Gebote sind wieder auferstanden!