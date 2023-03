Gewinnspiel: Wir verlosen The Pope’s Exorcist Kinogutscheine

Russell Crowe spielt die Hauptrolle in diesem übernatürlichen Horror-Thriller. An seiner Seite agieren Daniel Zovatto, Alex Essoe und Franco Nero. Julius Avery führte Regie nach einem Drehbuch von Michael Petroni und Evan Spiliotopoulos und einer Screen Story von Michael Petroni und R. Dean McCreary & Chester Hastings, basierend auf den Büchern “Ein Exorzist erzählt” und “Neue Berichte eines Exorzisten” von Pater Gabriele Amorth. Produzenten sind Doug Belgrad, Michael Patrick Kaczmarek und Jeff Katz. Executive Producers sind Jo Homewood, Sophie Cassidy und Edward J. Siebert, SJ.

Beruhend auf den persönlichen Schriften von Pater Gabriele Amorth, dem Chef-Exorzisten des Vatikans (Oscar-Preisträger Russell Crowe), folgt The Pope’s Exorcist Amorth bei seinen Ermittlungen rund um die furchteinflößende Besessenheit eines Jungen. Dabei stößt er auf eine jahrhundertealte Verschwörung, die der Vatikan verzweifelt versucht hat geheim zu halten.

1 x 2 The Pope’s Exorcist Kinogutscheine

Zum bevorstehenden Kinostart am 7.4.2023 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment The Pope’s Exorcist Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 7.4.2023 in den österreichischen Kinos.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 8.4.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!