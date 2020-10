Gewinnspiel: Wir verlosen The Mortuary Kinogutscheine

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 22.10.2020 verlosen wir in Kooperation mit capelight pictures 2 x 2 The Mortuary Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x 2 The Mortuary – Jeder Tod hat eine Geschichte Kinogutscheine



Worum geht’s?

Wer in Raven’s End stirbt, landet auf dem Tisch von Leichenbestatter Montgomery Dark (Clancy Brown). Niemand kennt die Toten und ihre Geheimnisse besser als er. Von der Grabrede über die letzte Salbung bis hin zur Verbrennung im hauseigenen Krematorium: Die Verstorbenen sind bei ihm in besten Händen. Als sich die furchtlose Sam (Caitlin Fisher) bei ihm um eine Stelle bewirbt, ist er beeindruckt von ihrer Faszination für das Morbide. Doch je tiefer er die junge Frau in die dunklen Katakomben seines Anwesens führt, desto klarer wird ihr, dass man die Toten besser ruhen lässt.

In der Rolle des exzentrischen Leichenbestatters sorgt Clancy Brown (Die Verurteilten) für kalte Schauer. Neben Caitlin Fisher (Teen Wolf) ist Teenieschwarm Jacob Elordi aus den Netflix-Hits „The Kissing Booth“ und „The Kissing Booth 2“ mit von der Partie, der – im wahrsten Sinne des Wortes – vollsten Körpereinsatz zeigt.