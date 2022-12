Gewinnspiel: Wir verlosen The Enforcer auf DVD und Blu-ray

Anlässlich des kürzlichenVerkaufsstarts am 8.12.2022 verlosen wir in Kooperation mit Eurovideo Medien The Enforcer auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x The Enforcer (DVD)

1 x The Enforcer (Blu-ray)

Worum geht’s?

Cuda, ein etwas alternder Auftragskiller, verbringt in Miami seinen Lebensabend voller Glanz und Glamour – hinter dem sich aber eine dunkle Schattenseite verbirgt. Cuda arbeitet für Estelle, eine Stripclub-Betreiberin, die die mafiöse Unterwelt der ganzen Stadt kontrolliert. Sie stellt ihm den Neuling Stray an die Seite, ein junger, ehrgeiziger Straßenkämpfer, mit dem zusammen Cuda durch das nächtliche Miami patrouilliert. Cudas Welt wird auf den Kopf gestellt, als er Billie trifft. Eine jugendliche Ausreißerin, die ganz allein unterwegs ist und die ihn an seine eigene Tochter erinnert, zu der Cuda nur ein sehr entfremdetes Verhältnis hat. Als er herausfindet, dass Billie von demselben Menschenhandelsnetz entführt wurde, dem auch Estelle angehört, erkennt Cuda: Er mag zwar kaltblütig sein, aber in ihm schlägt immer noch ein gutes Herz. In einer Ein-Mann-Rettungsmission nimmt es Cuda mit den gefährlichsten Gangstern der Stadt auf, um die kriminelle Organisation zu zerschlagen, die er sein ganzes Leben lang aufgebaut hat und seine Vergangenheit wiedergutzumachen.