Gewinnspiel: Wir verlosen Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 für die Switch 2

Würdiges 40-jährige Jubiläum von Super Mario Bros.

Ab heute können die Spielerinnen und Spieler in Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 für Nintendo Switch ihre Begegnung mit Rosalina, den Lumas und Yoshi erneut erleben – oder sich erstmalig in die beiden Abenteuer stürzen, in denen es gilt die Galaxie vor Bowser zu retten. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sind auch spielbar mit Nintendo Switch 2.

Die intergalaktischen Abenteuer, in denen Mario der Schwerkraft trotzt, bieten auf beiden Videospielkonsolen eine verbesserte Grafik. Außerdem können sich Interessierte auf brandneue Kapitel in den Bilderbüchern freuen und noch mehr über Rosalina und die Lumas erfahren.

Zusätzlich kann in der überarbeiteten Version mehr als 150 bekannten sowie neu hinzugefügten Musikstücken aus beiden Spielen direkt im Hauptmenü gelauscht werden. Gameplay-Neuerungen wie der Hilfe-Modus, durch den die Spielenden unter anderem mehr Lebenskraft erhalten und beim Stillstehen geheilt werden, sowie die automatische Speicher-Funktion unterstützen die Spieler:innen zusätzlich.

Auch die Steuerung der ursprünglich für Wii erschienen Spiele wurde für die Joy-Con- und Joy-Con-2-Controller angepasst, sodass die Spieler:innen die volle Bandbreite von Marios Fähigkeiten nutzen können. Beim Erkunden der Planeten springen, schwingen und gleiten sie durch die unterschiedlichsten Galaxien, sammeln Power-Sterne und Power-ups ein, die Mario temporäre Fähigkeiten wie Fliegen, Schweben und mehr verleihen.

Während Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sowohl für Nintendo Switch als auch Nintendo Switch 2 verfügbar sind, wird für Nintendo Switch 2 ein kostenloses Update verfügbar sein, das beim Spielen beider Titel eine Auflösung in 4k ermöglicht. Beide Titel sind kombiniert als physische Version erhältlich, im Nintendo eShop können sie auch separat erworben werden.