Gewinnspiel: Wir verlosen Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 für die Switch 2
Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts verlosen wir Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 für die Switch 2. Mitmachen, lohnt sich!
Was könnt ihr gewinnen?
- 2 x Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Switch 2)
Würdiges 40-jährige Jubiläum von Super Mario Bros.
Ab heute können die Spielerinnen und Spieler in Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 für Nintendo Switch ihre Begegnung mit Rosalina, den Lumas und Yoshi erneut erleben – oder sich erstmalig in die beiden Abenteuer stürzen, in denen es gilt die Galaxie vor Bowser zu retten. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sind auch spielbar mit Nintendo Switch 2.
Die intergalaktischen Abenteuer, in denen Mario der Schwerkraft trotzt, bieten auf beiden Videospielkonsolen eine verbesserte Grafik. Außerdem können sich Interessierte auf brandneue Kapitel in den Bilderbüchern freuen und noch mehr über Rosalina und die Lumas erfahren.
Zusätzlich kann in der überarbeiteten Version mehr als 150 bekannten sowie neu hinzugefügten Musikstücken aus beiden Spielen direkt im Hauptmenü gelauscht werden. Gameplay-Neuerungen wie der Hilfe-Modus, durch den die Spielenden unter anderem mehr Lebenskraft erhalten und beim Stillstehen geheilt werden, sowie die automatische Speicher-Funktion unterstützen die Spieler:innen zusätzlich.
Auch die Steuerung der ursprünglich für Wii erschienen Spiele wurde für die Joy-Con- und Joy-Con-2-Controller angepasst, sodass die Spieler:innen die volle Bandbreite von Marios Fähigkeiten nutzen können. Beim Erkunden der Planeten springen, schwingen und gleiten sie durch die unterschiedlichsten Galaxien, sammeln Power-Sterne und Power-ups ein, die Mario temporäre Fähigkeiten wie Fliegen, Schweben und mehr verleihen.
Während Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sowohl für Nintendo Switch als auch Nintendo Switch 2 verfügbar sind, wird für Nintendo Switch 2 ein kostenloses Update verfügbar sein, das beim Spielen beider Titel eine Auflösung in 4k ermöglicht. Beide Titel sind kombiniert als physische Version erhältlich, im Nintendo eShop können sie auch separat erworben werden.
Kompatibel mit amiibo
Darüber hinaus erscheinen nächstes Jahr zwei neue amiibo-Figuren für Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Das „Mario & Luma“-amiibo kann in beiden Spielen gescannt werden, um einen Max. Kraft-Pilz zu erhalten, während das „Rosalina & Lumas“-amiibo den Spielenden einen 1-Up-Pilz schenkt. Beide Figuren sind größer als normale amiibo und ab dem 2. April 2026 erhältlich. Fans können sich außerdem auf Rosalinas Bilderbuch freuen. Die Hardcover-Veröffentlichung umfasst die Illustrationen und die Geschichte von Super Mario Galaxy. Weitere Details hierzu werden in Kürze bekannt gegeben.
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus und schon landet ihr im Verlosungspool. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 23.10.2025 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
