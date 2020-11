Gewinnspiel: Wir verlosen Stille Nacht – Ein Lied für die Welt auf DVD

Anlässlich des heutigen Verkaufsstarts von Stille Nacht- Ein Lied für die Welt verlosen wir in Kooperation mit eye see movies zwei Exemplare der Dokumentation auf DVD. Mitmachen, lohnt sich!

Worum geht’s?

„Stille Nacht“ gilt als das bekannteste Weihnachtslied – jedes Jahr zu Weihnachten wird das Lied weltweit von etwa 2,5 Milliarden Menschen gesungen. Bis heute wurde es in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt und schlägt damit Brücken zwischen den Kontinenten. Im Ersten Weltkrieg brachte „Stille Nacht“ an Heiligabend den Grabenkampf zwischen Deutschen und Briten für einen Tag zum Stillstand. Weltbekannt wurde das Lied durch Bing Crosbys Weihnachts-Radiosendung 1934: Die Aufnahme von „Silent Night“ verkaufte sich bis heute 30 Millionen mal und ist somit die drittbestverkaufte Musiksingle aller Zeiten. Die UNESCO erklärte „Silent Night“ 2011 zum immateriellen Kulturerbe.

Für die Dokumentation „Stille Nacht – Ein Lied für die Welt“ präsentieren internationale Stars aus Pop und Klassik wie Joss Stone, Kelly Clarkson, Rolando Villazon, Anggun, The Tenors, die Wiener Sängerknaben und das Mozarteumorchester Salzburg ihre eigenen Versionen von „Stille Nacht“ und andere Weihnachtslieder, die für diesen Film exklusiv vorgestellt werden. Zugleich erzählen sie auch über ihre Beziehung zu diesem Lied. Die ungewöhnliche Geschichte wird vom preisgekrönten Schauspieler Peter Simonischek erzählt.

Der Film erzählt die Entwicklung des Liedes, von seiner originalen Kreation in den Jahren 1816 bis 1818 zum weltweit bekannten Song aus heutiger Perspektive: Wie kam das Lied in die Welt? Wer hat es aus Österreich in die USA transportiert? Wie kam es zu Bing Crosby? Wie machte er „Stille Nacht“ im Jahre 1935, also 117 Jahre später, zum Welthit? Und welche Bedeutung hat diese wunderbare, einfache aber doch so herzerwärmende Komposition bis heute noch – egal ob als Popversion oder als klassisches Weihnachtslied.

Gedreht wurde zwischen Dezember 2017 und November 2018 in Studios und auf bekannten Weihnachtslocations in Salzburg, New York, London, Toronto, Jerusalem, Paris und Los Angeles. Hier zeigen die Stars aus Pop und Klassik ihre regionalen Weihnachtstraditionen, stellen ihre Songs vor und erzählen natürlich über ihre persönliche Beziehung zu „Stille Nacht“.

Genau 200 Jahre nach seiner Entstehung zeigt der Film, wie das Lied im Ersten Weltkrieg die Kämpfe für einen Tag unterbrach. Mit aufwendigen Re-enactments wird der durch „Stille Nacht“ initiierte Weihnachtsfrieden 1914 während der Kriegshandlungen in Belgien nachgestellt: Für die digitale Bearbeitung hat der Autor Hannes M. Schalle auch Robin Aristorenas mit ins Team geholt, der unter anderem für „Game of Thrones“ digitale Effekte kreierte. „Stille Nacht“ wurde damals am Weihnachtsabend im Schützengraben von den Deutschen angestimmt, und die Engländer sangen dann plötzlich mit. Das führte tags darauf zu einem Waffenstillstand – und machte „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum ewigen Friedenslied.