Gewinnspiel: Wir verlosen Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac Kinogutscheine

In den Hauptrollen zu sehen sind Mackenyu, Famke Janssen, Madison Iseman, Diego Tinoco, Mark Dacascos, Nick Stahl und Sean Bean. Nach einem Drehbuch von Josh Campbell, Matt Stuecken und Kiel Murray. Basierend auf Originalgeschichten und Figuren aus dem Manga „Saint Seiya“ von Masami Kurumada. Regie führte Tomek Baginski. Produzenten sind Yoshi Ikezawa, Joseph Chou und Tim Kwok. Als Executive Producers zeichnen Kozo Morishita, Katsuhiro Takagi, Jeffrey Chan und Rick Nathanson verantwortlich.

Basierend auf der internationalen Anime-Sensation kommt die Saint Seiya-Saga Die Krieger des Zodiac erstmals als Live-Action auf die große Leinwand. Seiya (MACKENYU), ein eigenwilliger Teenager von der Straße, verbringt seine Zeit damit, für Geld zu kämpfen, während er auf der Suche nach seiner entführten Schwester ist. Als bei einem seiner Kämpfe unwissentlich mystische Kräfte freigesetzt werden, von denen er nicht wusste, dass er sie besitzt, findet sich Seiya in einer Welt wieder, in der Heilige sich bekriegen, uralte Magie trainiert wird und eine wiedergeborene Göttin seinen Schutz braucht. Wenn er überleben will, muss er sein Schicksal annehmen und alles opfern, um seinen rechtmäßigen Platz unter den Kriegern des Zodiac einzunehmen.

Zum bevorstehenden Kinostart am 16.5.2023 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac Kinogutscheine. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film startet am 16.5.2023 in den österreichischen Kinos.

