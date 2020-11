Gewinnspiel: Wir verlosen Pikmin 3 Deluxe für die Switch

Erfahrene SpielerInnen können ihre Fähigkeiten in Pikmin 3 Deluxe zudem in neuen Herausforderungen mit Olimar und Louie, die den Planeten PNF-404 erforschen, unter Beweis stellen. Und alle, die ein wenig kompetitiven Spielspaß suchen, erleben im Bingoduell spannende Mehrspieler-Wettkämpfe.

Pikmin 3 Deluxe für Nintendo Switch bietet zahlreiche Erweiterungen und Verbesserungen. Dazu gehört die Möglichkeit, den Abenteuermodus sowie die neuen Bonus-Abenteuer kooperativ mit einem Freund oder einer Freundin zu spielen. Außerdem sind sämtliche Zusatzlevel, die als Download-Inhalte für den Missionsmodus des Originaltitels veröffentlicht wurden, bereits enthalten. Dank neuer Schwierigkeitsgrade, einer Fokus-Zielerfassung, optionaler Tipps und der Möglichkeit, in einem entspannteren Tempo zu spielen, finden sich auch weniger erfahrene AbenteurerInnen einfacher auf dem fremden Planeten zurecht.

Dieses Spiel ist kein Allerwelts-Abenteuer. Vielmehr beginnt nach einer Bruchlandung auf einem fremden Planeten eine ungewöhnliche Erkundungsmission. Die SpielerInnen führen eine Crew von drei Entdeckungsreisenden und eine Truppe liebenswerter Pikmin an. Sie müssen Rätsel lösen, fiese Kreaturen besiegen und eine Vielzahl verschiedener Szenerien erkunden. Egal, ob sie die Eisöde der Verwirrung, den Fluss der Veränderung oder den Garten der Begegnung durchqueren, überall wimmelt es von ebenso wunderlichen wie bewundernswerten Lebensformen.

In den Weiten des Alls wartet eine geheimnisvolle und doch seltsam vertraute Welt auf alle Nintendo-Fans. Sie steckt voller Überraschungen, niedlicher Wesen und gewaltigem Spielspaß. Jetzt heißt es: Gurt anlegen und zur Landung bereitmachen, denn nun erleben die kleinen Pikmin in Pikmin 3 Deluxe ihr bisher größtes Abenteuer auf Nintendo Switch. Sein Debüt feierte der dritte Teil der beliebten Strategiespiel-Serie auf Wii U. Die Nintendo Switch-Version hält zahlreiche neue Inhalte bereit, mit noch mehr Möglichkeiten zum kooperativen Spiel und einer ganzen Reihe von Einstellungen, die Neulingen den Einstieg erleichtern.

Hier geht’s zu unserem Test.

