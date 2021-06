Gewinnspiel: Wir verlosen Para – Wir sind King Staffel 1 auf DVD und Blu-ray

Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. In einer rasanten Mischung aus 4 Blocks und Oceans 8 erzählen die MacherInnen von 4 Blocks die weibliche Version des Berliner Mafia Dramas. Immer wieder tauchen auch alte Bekannte aus 4 Blocks in der Serie auf, darunter David Schütter als windiger, koksender Immobilienunternehmer Matthias Keil, der heftig mit Jazz flirtet, sowie Florian Renner als Drogendealer Pascal.

Die vier junge Frauen Jazz (Jeanne Goursaud), Fanta (Jobel Mokonzi), Hajra (Soma Pysall) und Rasaq (Roxana Samadi) sind auf den Straßen des rauen Berliner Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken die besten Freundinnen in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: Sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld (Para: aus dem Türkischen für Geld) und ein besseres Leben.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts von Para – Wir sind King Staffel 1 am 1.7.2021 verlosen wir in Kooperation mit eye see movies die erste Staffel je einmal auf DVD und Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!