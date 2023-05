Gewinnspiel: Wir verlosen NICHTS – Was im Leben wichtig ist auf Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 25.5.2023 verlosen wir in Kooperation mit Eurovideo Medien NICHTS – Was im Leben wichtig ist auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

3 x Nichts – Was im Leben wichtig ist (Blu-ray)

Worum geht’s?

Pierre Anthon und seine Klassenkameraden sind gerade in die 8. Klasse gekommen, als er erklärt, dass nichts im Leben eine Bedeutung hat, die Schule verlässt und sich auf einen Baum setzt, von dem er nicht mehr herunterkommen will. Dies löst bei seinen Klassenkameraden eine existenzielle Krise aus. Sie beschließen, ihre wertvollsten Besitztümer zu sammeln, um Pierre Anthon davon überzeugen, dass er sich irrt. Eine gefährliche, beunruhigende und kontroverse Studie über das, was wirklich zählt, hat begonnen. Was mit unschuldigen Opfergaben beginnt, entwickelt sich bald zu einer Spirale psychologischer Gewalt: Je schmerzhafter das Opfer ist, desto mehr bedeutet es und desto mehr wird vom nächsten in der Reihe verlangt.