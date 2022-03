Gewinnspiel: Wir verlosen Morbius Kinogutscheine und Goodies

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts am 1.4.2022 verlosen wir in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment Morbius Kinogutscheine und coole Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x 2 Kinogutscheine

2 Thermo-Trinkflaschen

2 Turnbeutel

Was erwartet euch?

Die Grenze zwischen Held und Bösewicht verschwindet… Morbius ist eine von Marvels fesselndsten und ambivalentesten Figuren. Ausnahmeschauspieler und Oscar®-Preisträger Jared Leto erweckt die geheimnisvolle Marvel-Legende nun erstmalig auf der großen Leinwand zum Leben. Dr. Morbius, der an einer gefährlichen Blutkrankheit leidet, wagt ein verzweifeltes Unterfangen, um sich und den Menschen zu helfen, die sein Schicksal teilen. Was anfangs als fundamentaler Erfolg erscheint, entfesselt schon bald einen dunklen Abgrund in Morbius. Wird das Gute das Böse außer Kraft setzen oder Morbius seinen neuen unerklärlichen Bedürfnissen erliegen…?

In MORBIUS verkörpert Jared Leto („House of Gucci“) eindrucksvoll den mysteriösesten Antihelden im Marvel-Universum. An seiner Seite spielen unter der Regie von Daniel Espinosa („Life“) u.a. Matt Smith („Doctor Who“), Adria Arjona („Pacific Rim 2: Uprising“), Jared Harris („Chernobyl“), Al Madrigal („Out of Play – Der Weg zurück“) und Tyrese Gibson („Fast & Furious“-Reihe). Für Story und Drehbuch zeichnen Matt Sazama („Gods of Egypt“) und Burk Sharpless (Netflix-Serie „Lost in Space“) verantwortlich. Nach „Venom: Let There Be Carnage“ und „Spider-Man: No Way Home“ produzieren Avi Arad und Matt Tolmach erstmals gemeinsam mit Lucas Foster („Jumper“) sowie mit Louise Rosner („Die Tribute von Panem“-Reihe) und Emma Ludbrook („30 Seconds to Mars: Walk on Water“) als Executive Producers.