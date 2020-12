Gewinnspiel: Wir verlosen Legacy of Lies Blu-rays

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von Legacy of Lies am 27.11.2020 verlosen wir in Kooperation mit LEONINE drei Blu-rays des Actionfilms.

Was könnt ihr gewinnen?

3 x Legacy of Lies (Blu-ray)

Worum geht’s?

Der ehemalige MI6-Agent Martin Baxter gerät aufgrund einer Bitte eines Journalisten zwischen die Fronten des britischen und des russischen Geheimdienstes. Als seine Tochter vom KGB entführt wird, bleiben ihm nur 24 Stunden, um dem russischen Geheimdienst wertvolle geheime Akten auszuliefern. Doch die muss er erst einmal finden und an sich bringen. Es beginnt eine kompromisslose Hetzjagd in der Schattenwelt der Geheimdienste, in der nichts so ist wie es scheint.