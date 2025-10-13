Gewinnspiel: Wir verlosen James Gunns Superman als 4K-UHD-Blu-ray und Schlüsselanhänger

Nach dem weltweiten Kinoerfolg erobert James Gunns SUPERMAN nun auch das Heimkino. Der Film markiert den spektakulären Neustart des DC-Universums und begeistert mit einer Mischung aus Superhelden-Action, emotionaler Tiefe und Gunns unverwechselbarem Humor. Hauptdarsteller David Corenswet haucht dem ikonischen Helden neues Leben ein und verkörpert Superman mit viel Charme und großer Menschlichkeit. An seiner Seite glänzt ein hochkarätiger Cast, angeführt von Rachel Brosnahan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Lex Luthor.

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts von James Gunns Superman am 16.10.2025 verlosen wir den Superheldenstreifen auf 4K-UHD-Blu-ray und drei Schlüsselanhänger. Mitmachen, lohnt sich!

