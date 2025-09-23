James Gunns Superman ab dem 16. Oktober 2025 auf DVD und (4K) Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die den Kinoauftritt von James Gunns Superman verpasst haben – Warner bringt den Superheldenstreifen am 16.10.2025 als 4K-UHD-Blu-ray, Blu-ray, DVD und als limitierte Sammler-Edition in den Handel.

Was erwartet euch?

Nach dem weltweiten Kinoerfolg erobert James Gunns SUPERMAN nun auch das Heimkino. Der Film markiert den spektakulären Neustart des DC-Universums und begeistert mit einer Mischung aus Superhelden-Action, emotionaler Tiefe und Gunns unverwechselbarem Humor. Hauptdarsteller David Corenswet haucht dem ikonischen Helden neues Leben ein und verkörpert Superman mit viel Charme und großer Menschlichkeit. An seiner Seite glänzt ein hochkarätiger Cast, angeführt von Rachel Brosnahan als Lois Lane und Nicholas Hoult als Lex Luthor.