Gewinnspiel: Wir verlosen Guardians of the Galaxy: Vol. 3 Goodies und Kinogutscheine

Was erwartet euch?

In Guardians of the Galaxy: Vol. 3 gewöhnt sich unsere geliebte Gang von Außenseitern langsam an ihr Leben auf Knowhere. Aber es dauert nicht lange, bis ihr Alltag durch Rockets turbulente Vergangenheit auf den Kopf gestellt wird. Peter Quill, der noch immer sehr unter dem Verlust von Gamora leidet, muss erneut sein Team zusammenbringen, um mit vereinten Kräften das Universum zu verteidigen und Rockets Leben zu retten. Eine Mission, die, sollte sie nicht erfolgreich verlaufen, möglicherweise zum Ende der Guardians, wie wir sie kennen, führt…

James Gunn („Guardians of the Galaxy”, „Guardians of the Galaxy Vol. 2″) übernahm erneut die Regie und schrieb das Drehbuch. Im langersehnten dritten Teil der Weltraum-Saga, über die vielleicht kurioseste Heldentruppe des Universums, gibt es ein Wiedersehen mit Chris Pratt („Jurassic World”) als Peter Quill alias Star-Lord sowie Zoe Saldana („Amsterdam”) in ihrer ikonischen Rolle als Gamora. Dave Bautista („Dune”) schlüpft erneut in die Rolle des Drax und Karen Gillan („Gunpowder Milkshake”) ist wieder als Nebula zu sehen. Vin Diesel („Fast & Furious” – Reihe) und Bradley Cooper („Nightmare Alley”) ließen es sich ebenfalls nicht nehmen ihre Stimmen ein weiteres Mal Baumwesen Groot und Waschbär Rocket zu leihen. Pom Klementieff („Westworld”) als Mantis, Fan-Liebling Sean Gunn („Gilmore Girls”) als Kraglin, sowie Will Poulter („Midsommar”), der in der Rolle des Adam Warlock sein MCU Debüt gibt, runden den exzellenten Cast ab. Kevin Feige zeichnet als Produzent verantwortlich, während Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt und Sara Smith als ausführende Produzenten fungieren. GUARDIANS OF THE GALAXY: VOL. 3 ist der zweite Film der Phase 5 im MCU und startet am 3. Mai 2023 in den österreichischen Kinos.