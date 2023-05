Gewinnspiel: Wir verlosen Fast & Furious 10 Kinogutscheine & Goodies

FAST & FURIOUS 10 wurde inszeniert von Louis Leterrier (The Transporter, Kampf der Titanen, Der unglaubliche Hulk). In den Hauptrollen erlebt man neben Vin Diesel einmal mehr Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris „Ludacris“ Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena und Scott Eastwood sowie vier Oscar®-Gewinnerinnen: Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und die legendäre Rita Moreno.

Dantes Plan: Doms Familie vor sich herzutreiben, von Los Angeles zu den Katakomben Roms, von Brasilien nach London und von Portugal in die Antarktis. Neue Allianzen werden geschmiedet, alte Feinde tauchen wieder auf. Aber alles ändert sich, als Dom entdeckt, dass sein Sohn (Leo Abelo Perry, Black-ish) die eigentliche Zielscheibe von Dantes Vergeltung ist.

In FAST & FURIOUS 5 aus dem Jahr 2011 setzten Dom und seine Crew den verachtenswerten brasilianischen Drogenbaron Reyes außer Gefecht und zogen auf einer Brücke in Rio de Janeiro einen Schlussstrich unter sein Imperium. Sie konnten nicht wissen, dass Reyes’ Sohn Dante (Jason Momoa, Aquaman) alles mit ansah und die letzten zwölf Jahre damit zubrachte, einen Plan zu schmieden, wie er Dom den ultimativen Preis dafür zahlen lassen kann.

Im Verlauf zahlreicher Missionen und allen Widrigkeiten zum Trotz ist es Dominic Toretto (Vin Diesel) und seiner Familie noch immer gelungen, all ihre Gegner, die sich ihnen in den Weg gestellt haben, zu überlisten, zu übermannen und zu überholen. Jetzt müssen sie sich dem tödlichsten Gegenspieler stellen, mit dem sie es jemals zu tun hatten: eine entsetzliche Bedrohung, die sich aus dem Schatten ihrer Vergangenheit erhebt, angetrieben von Durst nach Rache und fest entschlossen, die Familie zu zerschmettern und alles – und jeden – für immer zu zerstören, der Dom von Bedeutung ist.

Anlässlich des kürzlichen Kinostarts am 17.5.2023 verlosen wir in Kooperation mit Universal Pictures Fast & Furious 10 Kinogutscheine und Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film läuft bereits in den Kinos.

