Gewinnspiel: Wir verlosen Fairy Tail Box 9 auf Blu-ray

Durch das Schließen der Pforte Eclipse konnte gerade noch das Schlimmste verhindert werden – doch nun herrschen überall auf dem Kontinent extreme Wetterverhältnisse. Als die Stadt Seabellus für die Aufklärung dieser Anomalien eine Stellarmagierin sucht, sieht Lucy sich berufen. Der Auftrag stellt sich allerdings als Falle heraus und zu allem Überfluss funktionieren Lucys goldene Torschlüssel nicht mehr! Von Crux erfährt sie gerade noch, dass in der Welt der Stellargeister etwas Schreckliches passiert ist, da werden sie und Natsu auch schon von den Tierkreiszeichen angegriffen. Lucys ehemalige Verbündete im Kampf haben eigenständig die Verträge mit ihr aufgelöst und streben nun nach der „vollkommenen Freiheit“. Da diese Freiheit jedoch nur ein paar Tage währen und danach tödlich enden wird, muss die Magierin nun alles daran setzen, die Tierkreiszeichen wieder zur Vernunft zu bringen …

