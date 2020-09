Gewinnspiel: Wir verlosen eine Weathering With You Collector’s Edition

Anlässlich des Verkaufsstarts am 25.9.2020 verlosen wir mit Leonine Anime eine Weathering With You Collector’s Edition. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Weathering With You Collector’s Edition (Blu-ray)

Worum geht’s?

Oberschüler Hodaka hat genug vom idyllischen Landleben und er beschließt sein Glück in Tokio zu suchen. Schnell muss er feststellen, dass das Leben in der Großstadt nicht nur aufregend sondern vor allem teuer ist. Er verbringt einsame Tage und droht zu verelenden, bis er glücklicherweise eine Anstellung als Redakteur bei einem fragwürdigen Okkultismus-Magazin findet. Als wäre sein schwieriger Start in der Großstadt ein Vorbote für das, was ihn noch erwarten wird, regnet es seit seiner Ankunft unaufhörlich. Doch eines Tages lernt er durch einen Wink des Schicksals die junge Hina kennen. Sie ist willensstark und hat die besondere Gabe, das Wetter zu beeinflussen und die Stadt im wunderschönen Sonnenlicht funkeln zu lassen. Doch bald offenbart sich, dass diese mysteriöse Gabe auch ihre Schattenseiten mit sich bringt …