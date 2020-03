Gewinnspiel: Wir verlosen eine Le Mans 66 Blu-ray

Die beiden Oscar-Preisträger Matt Damon und Christian Bale spielen die Hauptrollen in Le Mans 66 – Gegen jede Chance unter der Regie von James Mangold. Der Film basiert auf der wahren Geschichte des visionären amerikanischen Sportwagenherstellers Carroll Shelby ( Matt Damon ) und des furchtlosen, in Großbritannien geborenen Rennfahrers Ken Miles ( Christian Bale ). Gemeinsam kämpfen sie gegen die Intervention ihres Auftraggebers, die Gesetze der Physik und ihre eigenen inneren Dämonen, um einen revolutionären Sportwagen für die Ford Motor Company zu bauen. Damit wollen sie die dominierenden Rennwagen von Enzo Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966 in Frankreich besiegen.

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts am 2. April dieses Jahres

