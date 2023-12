Gewinnspiel: Wir verlosen ein tolles Ratchet & Clank Fan-Paket

Im meinem Intro habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt und davon geschwärmt, dass Ratchet & Clank Rift Apart der erste große Hardwareseller der PlayStation 5-Ära ist. Warum? Insomniac Games schafft es Neulinge in der Serie und Fans der ersten Stunde gleichermaßen abzuholen und zu bedienen, ohne das es auch nur eine Gruppierung irgendwie nervt oder langweilt. Das Alleine ist allerdings noch kein Verkaufsargument, doch es ist ein wichtiges Puzzleteil in einem Meisterwerk.

Neben einer beeindruckenden Optik, einer netten Story mit alten Bekannten sowie neuen richtig coolen Charakteren und einem grandiosen Pacing sowie sehr viel Abwechslung beim Gameplay beschert uns Ratchet & Clank Rift Apart endlich mal einen Exklusivtitel für eine breite Masse von SpielerInnen, der sich nicht vordringlich an Leute richtet, die sich gerne selbst mit Returnal oder Demon’s Souls “bestrafen”. Der Titel vereint knallig bunte Welten, Gun&Jump-Gameplay ohne Blut, einen nach den Spielerbedürfnissen anpassbaren Schwierigkeitsgrad und die ein oder anderen Überraschung. Wie ihr seht, es ist alles bereit, um in das PS5-Raumschiff zu steigen und den ProtagonistInnen bei ihrer Mission zu helfen.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test.