Gewinnspiel: Wir verlosen ein Gamer’s Kitchen Buch

Im Buch stellt euch Fabian eine Vielzahl von unterschiedlichsten Gerichten vor, für die ihr mittels QR-Code-Reader auch gleich einfach die Zutatenliste am Handy (in einem Browser) öffnen könnt. Zudem werden auf gut aufbereiteten Info-Seiten Zutaten genauer vorgestellt (zum Beispiel der Hokkaido-Kürbis). Welche Inhaltsstoffe hat die Zutat und welche Auswirkungen hat sie auf das eigene Wohlbefinden. Die Rezepte sind kurz und knackig beschrieben samt Icons, die euch noch schneller erfassen lassen, was ihr benötigt (z.b. Ofen) bzw. wie lange die Zubereitung dauert.

Autor Fabian Goerigk erklärt im Vorwort inspirierend, wie wichtig seine Großeltern für sein wichtigstes Hobby – dem Zocken – waren und was die Motivation für dieses Buch war. Er wollte einfach nicht permanent am Abend beim Zocken Tiefkühlpizza oder Chips futtern. Nicht nur sein, sondern auch die Körper der Leser:innen dieses Buches werden es ihm bestimmt danken.

Die kühle Jahreszeit kommt unaufhaltsam näher und damit verbunden auch die Zeit, in der schnell was vom Lokal um die Ecke holen immer anstrengender wird. Damit nicht permanent beim Lieferdienst bestellt werden muss, verlosen wir ein Exemplar von Gamer’s Kitchen. Damit lässt sich Zocken mit schneller und einfacher Nahrungsaufnahme perfekt kombinieren. Mitmachen lohnt sich!

