Gewinnspiel: Wir verlosen Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission DVDs

Wenn das mutige Heinzelmädchen Helvi ein Abenteuer wittert, kann sie nichts und niemand aufhalten. Weder die grantige Vendla, Anführerin der Heinzels, noch drohender Stubenarrest können sie daran hindern, ihre neugierige Nase in die Menschenwelt zu stecken. Als sie bei einem ihrer Ausflüge auf ihr unbekannte Heinzels trifft, ist Helvi total aus dem Häuschen: Die sind viel cooler als ihre eigene Familie! Aufregende Abenteuer erwarten Helvi und ihre neuen Freunde, bis sich eines Tages die taffe Kommissarin Lanski an die Fersen der Zipfelmützen heftet. Die überambitionierte Polizistin will mit ihrer fintenreichen Katze Polipette, die eine ausgebildete Spürnase hat, unbedingt beweisen, dass es die wuseligen Helferlein wirklich gibt. Da bedarf es eines helvinösen Plans und der gemeinsamen Kraft aller Heinzels, wenn sie nicht auffliegen wollen …

Anlässlich des bevorstehenden Heimkinostarts am 2.5.2025 verlosen wir in Kooperation mit Tobis Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission DVDs. Mitmachen, lohnt sich!

Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission ist ab 2.5.2025 auf DVD und digital bereits ab 23.4.2025 erhältlich.

