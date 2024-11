Gewinnspiel: Wir verlosen Der Vierer Kinogutscheine und Goodies

Sophie (Julia Koschitz) liebt ihren Job, Paul (Florian David Fitz) liebt seinen Thermomix. Sophie will noch mal durchstarten, Paul will lieber zusammen abhängen. Der einzige Punkt, in dem sich beide einig sind: Es muss sich etwas ändern. Ein „Vierer“ könnte der Beziehung ein bisschen Pfeffer zurückbringen. Wobei Theorie und Praxis dann doch deutlich auseinanderliegen. In der Bar wartet bereits das Date des Abends: die impulsive Mia (Lucía Barrado) und der leicht verstockte Lukas (Friedrich Mücke). Während die Beiden dort schon einmal vorglühen, laufen auch Sophie und Paul zu Hause warm – nur leider anders als gedacht. Sie müssen feststellen, dass nicht nur ihr Plan für die Nacht auf einigen falschen Annahmen beruht, sondern auch der für ihr Leben. Als der Abend eskaliert, bleibt keine Lüge unangetastet, kein Geheimnis verschont und kein Auge trocken.

1 x Thermomix® Gleitbrett – damit es in deiner Küche wie geschmiert läuft!

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Der Vierer am 28.11.2024 verlosen wir in Kooperation mit dem Constantin Film Verleih Österreich Kinogutscheine und Goodies. Mitmachen, lohnt sich!

Der Film läuft ab 28.11.2024 in den heimischen Kinos.

