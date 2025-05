Gewinnspiel: Wir verlosen das LEGO Lilo & Stitch Strandhaus zum Kinostart

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Disneys Live-Action-Film am 22. Mai 2025 verlosen wir das LEGO-Set Lilo & Stitch – Das Strandhaus. Sichert euch die Chance auf diesen tollen Preis.

Am 22. Mai 2025 ist es endlich so weit: Disneys Live-Action-Neuverfilmung des Animationsklassikers „Lilo & Stitch“ startet in den deutschen Kinos. Die mit Spannung erwartete Neuauflage feiert die unvergesslichen Figuren, die hawaiianische Kultur und die tief berührende Geschichte über Familie, Freundschaft und Zugehörigkeit – und bringt gleichzeitig frische Abenteuer und neue emotionale Dimensionen auf die Leinwand. Zur Feier des bevorstehenden Kinostarts bringt Disney eine umfassende neue Stitch Produktpalette auf den Markt, die den einzigartigen Charme des beliebten Charakters in den Alltag der Fans bringt – mit Highlights für Groß und Klein.

Neue Produkte zum Filmstart – Stitch zum Anfassen!

Stitch ist längst mehr als eine Filmfigur – er ist ein weltweites Phänomen. Seit dem Start des Animationsklassikers „Lilo & Stitch“ im Jahr 2002 begeistert der kleine blaue Alien unzählige Fans und inspiriert eine stetig wachsende Nachfrage nach Produkten, Geschichten und Erlebnissen. Die neue Kollektion zum Kinostart bringt den frechen Charme des kleinen Außerirdischen in alle Lebensbereiche – und das mit einer Vielfalt, die so bunt ist wie Stitch selbst. Ob die interaktive Plüschfigur „Many Moods Stitch“ und detailverliebte Sammelfiguren von Just Play, oder die weichen Live-Action-Plüschtiere von Simba Toys – die Produktwelt lädt Fans aller Altersgruppen zum Entdecken, Kuscheln und Sammeln ein. Für echte Sammlerherzen und Spielzeug-Fans gibt es Neuheiten von LEGO®, JAKKS Pacific, Jazwares, Funko und Ravensburger.

Auch modisch setzt Stitch ein Statement: Von adidas und Crocs über Loungefly und Pandora, bis hin zu zahlreichen Fashion Retailern wie Ernsting‘s family, H&M, Zara und Bershka. C&A bringt Stitch ab Mai ganz groß raus – mit auffälligen Schaufenstern, stylisher Kidswear, Online-Aktionen und kreativen Influencer-Kooperationen. Die Kollektion mit über 80 Teilen für Kinder jeden Alters verbindet bequeme Schnitte mit beliebten Motiven aus dem Film. On top gibt’s ein großes Gewinnspiel: Wer ein Teil aus der Kollektion kauft, hat die Chance auf eine Familienreise im Wert von bis zu 10.000 Euro, exklusive Fanpakete und Kinotickets. Ab Mai stellt zudem RayBan Kids eine neue Kollektion vor.

Am Frühstückstisch überrascht mymuesli mit einem limitierten Bio-Müsli: ein tropisch-fruchtiger Mix aus knusprigem Hafer Crunchy, fruchtigen Erdbeeren, erfrischender Mango und zartschmelzenden Joghurtplättchen. Mad Beauty sorgt mit Pflegeprodukten für gute Laune, während Skinnydip mit coolen Laptop-Cases, Paladone mit originellen Lampen und SIGG mit stylischen Flaschen den Alltag verschönern. Mit den kultigen PEZ-Spendern im Stitch Design kommt zusätzlicher Sammelspaß auf. Technisch ist Stitch am Puls der Zeit – mit Mini-Bluetooth-Speakern von Bitty Boomers und einem Tischventilator von Quest Basics. Auch auf DisneyStore.de sind viele Highlights erhältlich. Die Kollektion wächst bis zum Kinostart am 22. Mai 2025 weiter und begleitet Fans darüber hinaus durch den Sommer bis zum legendären Stitch Fan-Feiertag, dem „6/26 Day“, und in die Weihnachtszeit.

Im Buchhandel sind zahlreiche Titel rund um den beliebten Charakter erhältlich: Carlsen sorgt mit der hochwertigen „Silver Edition – Geschichten mit Lilo & Stitch“ sowie dem Comicbuch „Lilo & Stitch – Ohana heißt Familie“ für unterhaltsamen Lesestoff. Nelson ergänzt das Angebot mit kindgerechten Büchern wie „Hallo, hier ist Stitch!“ aus der „unkaputtbar“-Reihe sowie dem Disney „Filmbuch zum Vorlesen – Lilo & Stitch“. Ergänzend dazu sorgt ab Sommer ein neues, zweimonatlich erscheinendes Stitch Magazin von Egmont Ehapa für noch mehr Lese- und Rätselspaß – mit Postern, Tests, DIY-Ideen und coolen Extras.

„Lilo & Stitch“ im Kino

„Lilo & Stitch“ ist die extrem lustige und außergewöhnliche Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens und des flüchtigen Außerirdischen, die gemeinsam die wahre Bedeutung von Familie und Zusammenhalt erkennen. Regie führt Oscar®-nominierter Filmemacher Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On), das Drehbuch stammt von Chris Kekaniokalani Bright und Mike Van Waes. In den Hauptrollen zu sehen sind unter anderem Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis und Newcomerin Maia Kealoha.