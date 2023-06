Gewinnspiel: Wir verlosen Das Haus der Träume Staffel 2 auf Blu-ray

Anlässlich des bevorstehenden Verkaufsstarts des RTL+ Originals verlosen wir mit Leonine Das Haus der Träume Staffel 2 auf Blu-ray. Mitmachen, lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

2 x Das Haus der Träume Staffel 2 (Blu-ray)

Worum geht’s?

Berlin 1932: Das Kaufhaus Jonass hat sich vom Kredit- zum Luxuskaufhaus gewandelt – und Vicky wird zur Abteilungsleiterin befördert. Auch privat hat sich in ihrem Leben einiges getan: Sie ist Mutter der dreijährigen Hanni und hat mit Wilhelm einen neuen Partner an ihrer Seite. Harry und Helene kehren nach drei Jahren aus den USA zurück. Doch zurück in der Heimat sehnt sich Harry nach Vicky, denn seine Gefühle für sie haben sich nicht verändert… Währenddessen gelangt die NSDAP an die Macht und erschwert den Juden zusehends das Leben – allen voran den Grünbergs. Auch Elsie legt sich immer häufiger mit den Nazis an, was Folgen hat…