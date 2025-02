Gewinnspiel: Wir verlosen das Daily Silicon Band von Bandwerk

Damit deine Apple Watch ein echter Eyecatcher ist, gibt es zweimal die Chance, das Daily Silicon Band in der schönen Farbe Ocean Blue in der Größe 45-46mm zu gewinnen. Mitmachen, lohnt sich!

Was gibt’s zu gewinnen?

2 x Daily Silicon Band in der schönen Farbe Ocean Blue in der Größe 45-46mm



Bandwerk, weil jedes Detail zählt.

Mit dem Ziel, hochwertige Accessoires für Apple-Geräte herzustellen, entwickelt Bandwerk Apple Watch Bänder, die durch ihre Ästhetik, Funktionalität und Qualität überzeugen. Die Silikon-Bänder von Bandwerk setzen neue Standards in Vielseitigkeit und Umweltbewusstsein. Silikon zersetzt sich nicht in Mikroplastik, was es umweltfreundlicher macht. Das Material ist äußerst robust gegenüber Hitze, Kälte und UV-Strahlung und somit perfekt für sportliche Aktivitäten und den Alltag. Seine Langlebigkeit reduziert den Ressourcenverbrauch, während das hypoallergene Material angenehm auf der Haut liegt und leicht zu reinigen ist. Von der ersten Skizze bis zur finalen Fertigung stammt das Design und die Entwicklung des Sportbands vollständig aus der Hand des hauseigenen Designteams.

Die Produkte von Bandwerk sollen die Nutzung von Apple-Produkten nicht nur unterstützen, sondern entscheidend verbessern. 2015 wurde Bandwerk als Manufaktur für handgefertigte Lederarmbänder für die Apple Watch gegründet. Heute bietet Bandwerk eine breite Palette an Produkten an, die es nicht nur mit den originalen Apple-Accessoires aufnehmen können, sondern diese in einigen Aspekten sogar übertreffen. Einige der Produkte von Bandwerk sind sogar patentiert. Eine besondere Verbindung pflegt Bandwerk zur Automobilwelt: 2017 wurde erstmals eine Sonderedition von Apple Watch Armbändern aus dem Leder eines 1974er Porsche 911 vorgestellt – und war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Seit 2024 kooperiert Bandwerk offiziell mit Automobilherstellern, darunter Opel, der Originalleder des Opel Manta Elektro für exklusive Oldtimer-Sondereditionen liefert.